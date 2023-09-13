https://uz.sputniknews.ru/20230913/mirziyoyev-vizit-ssha-sentyabr-2023-38875628.html

Мирзиёев выступит на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Мирзиёев выступит на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Глава Узбекистана на следующей неделе посетит США. Также он примет участие в саммите руководителей Соединенных Штатов и стран Центральной Азии.

2023-09-13T16:22+0500

2023-09-13T16:22+0500

2023-09-13T17:02+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сша

генассамблея оон

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1024/23/10242389_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_08ed8c5a068a3beae4e8f37d6c1f3e93.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступит с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба президента.Глава республики посетит США на следующей неделе, он примет участие в общеполитических дискуссиях высокого уровня и выступит с речью на открывающейся 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Кроме того, по приглашению президента США Джо Байдена, Мирзиёев примет участие в первом саммите руководителей США и стран Центральной Азии в формате "Центральная Азия — США" ("C5+1").Также запланированы встречи с главами государств и правительств других стран, лидерами международных финансовых организаций. Ранее Шавкат Мирзиёев дважды выступал на сессии Генассамблеи ООН — в 2017 и в 2020 (в онлайн режиме из-за пандемии коронавируса) годах.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана шавкат мирзиёев сша геннасамблея оон политика