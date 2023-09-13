https://uz.sputniknews.ru/20230913/mirziyoyev-vizit-ssha-sentyabr-2023-38875628.html
Мирзиёев выступит на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Мирзиёев выступит на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Глава Узбекистана на следующей неделе посетит США. Также он примет участие в саммите руководителей Соединенных Штатов и стран Центральной Азии.
2023-09-13T16:22+0500
2023-09-13T16:22+0500
2023-09-13T17:02+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
сша
генассамблея оон
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1024/23/10242389_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_08ed8c5a068a3beae4e8f37d6c1f3e93.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступит с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба президента.Глава республики посетит США на следующей неделе, он примет участие в общеполитических дискуссиях высокого уровня и выступит с речью на открывающейся 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Кроме того, по приглашению президента США Джо Байдена, Мирзиёев примет участие в первом саммите руководителей США и стран Центральной Азии в формате "Центральная Азия — США" ("C5+1").Также запланированы встречи с главами государств и правительств других стран, лидерами международных финансовых организаций. Ранее Шавкат Мирзиёев дважды выступал на сессии Генассамблеи ООН — в 2017 и в 2020 (в онлайн режиме из-за пандемии коронавируса) годах.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1024/23/10242389_56:0:952:672_1920x0_80_0_0_a6fbb9691666328ddb73b5c376c881b3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент узбекистана шавкат мирзиёев сша геннасамблея оон политика
президент узбекистана шавкат мирзиёев сша геннасамблея оон политика
Мирзиёев выступит на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
16:22 13.09.2023 (обновлено: 17:02 13.09.2023)
Глава Узбекистана на следующей неделе посетит США. Там он также примет участие в саммите руководителей Соединенных Штатов и стран Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев выступит с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба
президента.
Глава республики посетит США на следующей неделе, он примет участие в общеполитических дискуссиях высокого уровня и выступит с речью на открывающейся 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Президент не только ознакомит международное сообщество с процессом реформ в нашей стране, достигнутыми результатами в области прав человека и модернизации социально-политической сферы, но и выдвинет ряд важных инициатив как регионального, так и глобального значения", — говорится в сообщении.
Кроме того, по приглашению президента США Джо Байдена, Мирзиёев примет участие в первом саммите руководителей США и стран Центральной Азии в формате "Центральная Азия — США" ("C5+1").
Также запланированы встречи с главами государств и правительств других стран, лидерами международных финансовых организаций.
Ранее Шавкат Мирзиёев дважды выступал на сессии Генассамблеи ООН — в 2017 и в 2020 (в онлайн режиме из-за пандемии коронавируса) годах.