https://uz.sputniknews.ru/20230913/molodej-palata-yaponiya-filial-uzbekistan-38868752.html

Международная молодежная палата Японии намерена открыть филиал в Узбекистане

Международная молодежная палата Японии намерена открыть филиал в Узбекистане

Это послужит реализации совместных проектов, с использованием потенциала молодежи.

2023-09-13T15:24+0500

2023-09-13T15:24+0500

2023-09-13T15:52+0500

узбекистан

япония

молодежь

палата

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открытие

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Вопрос открытия филиала Международной молодежной палаты Японии в Узбекистане обсудили министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов и президент данной палаты Масахиро Асо, сообщил в своем Telegram-канале глава МИД РУз. Для справки: Международная молодежная палата Японии — некоммерческая организация, созданная в 1949 году и объединяющая молодых людей от 20 до 40 лет. Одной из ее задач является международный культурный обмен между студентами.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере строительства.

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