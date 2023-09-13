https://uz.sputniknews.ru/20230913/molodej-palata-yaponiya-filial-uzbekistan-38868752.html
Международная молодежная палата Японии намерена открыть филиал в Узбекистане
Международная молодежная палата Японии намерена открыть филиал в Узбекистане
Это послужит реализации совместных проектов, с использованием потенциала молодежи.
2023-09-13T15:24+0500
2023-09-13T15:24+0500
2023-09-13T15:52+0500
узбекистан
япония
молодежь
палата
филиал
открытие
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Вопрос открытия филиала Международной молодежной палаты Японии в Узбекистане обсудили министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов и президент данной палаты Масахиро Асо, сообщил в своем Telegram-канале глава МИД РУз. Для справки: Международная молодежная палата Японии — некоммерческая организация, созданная в 1949 году и объединяющая молодых людей от 20 до 40 лет. Одной из ее задач является международный культурный обмен между студентами.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере строительства.
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узбекистан япония молодежь палата сотрудничество филиал открытие
узбекистан япония молодежь палата сотрудничество филиал открытие
Международная молодежная палата Японии намерена открыть филиал в Узбекистане
15:24 13.09.2023 (обновлено: 15:52 13.09.2023)
Это послужит реализации совместных проектов с использованием потенциала молодежи.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Вопрос открытия филиала Международной молодежной палаты Японии в Узбекистане обсудили министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов и президент данной палаты Масахиро Асо, сообщил
в своем Telegram-канале глава МИД РУз.
"Приветствуем инициативу по открытию филиала Палаты в Узбекистане. Это послужит еще одним важным мостом, соединяющим наши народы, и новой возможностью для реализации совместных проектов, особенно с использованием огромного потенциала молодежи", — говорится в сообщении.
Для справки: Международная молодежная палата Японии — некоммерческая организация, созданная в 1949 году и объединяющая молодых людей от 20 до 40 лет. Одной из ее задач является международный культурный обмен между студентами.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Узбекистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере строительства.