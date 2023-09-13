https://uz.sputniknews.ru/20230913/opk-rossii-152-mm-gaubitsa-38844914.html

Новая разработка ОПК России: зачем 152-мм гаубице плавать

Новая разработка ОПК России: зачем 152-мм гаубице плавать

Синтез огневой мощи артиллерийского орудия, броневой защиты и мобильности танка, амфибийности бронетранспортера в проекте самоходной плавающей гаубицы "Пат-С" – это не попытка совместить несовместимое, а требование времени.

2023-09-13T07:07+0500

2023-09-13T07:07+0500

2023-09-13T07:07+0500

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С учетом опыта применения артиллерии в спецоперации на украинском ТВД, в российском Минобороны принято решение поставить на вооружение крупнокалиберную самоходную артиллерийскую установку (САУ), способную плавать. "Курганмашзавод" создает новую 152-мм самоходную гаубицу на базе опытной (советской) САУ 2С18 "Пат-С" на шасси БМП-3. Заказчик требует высочайших боевых характеристик новой САУ – большой дальности поражения, точности огня с закрытых позиций, мобильности и "мореходности".Экспериментальная 152-мм САУ "Пат-С" стала первой в мире крупнокалиберной гаубицей, способной своим ходом (на плаву) преодолевать водные преграды, однако в серию не пошла по причине сокращения обычных вооружений в Европе, так сложилось.И все же, российские артиллеристы имеют на вооружении самоходную гаубицу "Гвоздика" среднего калибра 122-мм, способную самостоятельно преодолевать водные преграды со скоростью 4,5 км/час. САУ "Гвоздика" на шасси МТ-ЛБ предназначена для поражения живой силы, вооружения и военной техники противника на дальности до 15 км. При стрельбе активно-реактивными снарядами – до 22 км. Скорострельность – до 5 выстрелов в минуту. Условия современного общевойскового боя требуют от плавающей САУ большего могущества (дальности) огня с закрытых позиций, сверхмобильности и скорости на воде 10 км/час, как минимум.Для решения сложных технологических задач "Курганмашзавод" располагает необходимым и значительным научно-производственным потенциалом. Несколько миллиардов рублей направлены на переоснащение мощностей предприятия в 2023 – 2024 годах. За время СВО на Украине "Курганмашзавод" значительно нарастил выпуск БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Весной здесь началось производство самоходного (плавающего) противотанкового 125-мм орудия 2С25М "Спрут-СДМ1" дальностью поражения до 5 км. Все это позволяет прогнозировать ускоренную реализацию проекта новой плавающей САУ большого калибра и могущества.Зарубежные аналогиРоссийская "оборонка" успешно совмещает несовместимое не только в артиллерии. Западные оружейники нервно курят в стороне, и завидуют высоким характеристикам амфибийной советской САУ "Гвоздика".Американцы в первой половине XX века безуспешно пытались создать плавающие 105-мм САУ или легкие танки, для поддержки десантных операций на тихоокеанских островах. Дальше патентов дело не пошло, в те времена не удалось отправить в серийное плавание даже 76-мм противотанковую пушку Т50 (М18).Более преуспело в 1960-х британское государственное конструкторское бюро Fighting Vehicle Research and Development Establishment (FVRDE), где создали плавающую САУ "Эббот" FV433 калибра 105-мм. Для преодоления водных преград необходимо было предварительно поднять и зафиксировать резинотканевый экран по периметру корпуса САУ. Весьма непрактичная (ненадежная) конструкция исключала оперативное преодоление рек и озер. Последние британские САУ "Эббот" списаны в середине 1990-х годов. Пришедшая на смену в 1993-м САУ AS-90 калибра 155-мм плавучести не имела. К началу 2022 года в строю оставалось менее 90 таких машин, треть из них Лондон передал Украине – для утилизации в зоне российской СВО. Впрочем, британские артиллеристы планируют использовать оставшиеся антикварные САУ AS-90 до 2032 года.За пределами России амфибийность крупнокалиберной артиллерии утрачена. Плавающие БМП и танки, типа китайского ZTD-05 с нарезной пушкой калибра 105 мм, являются отдельной "семьей". Таким образом, в списке зарубежных плавающих самоходных артустановок имеются только два наименования, и оба – из прошлого. А ведь оперативное преодоление войсками (артиллерией) водных преград – сложнейшая современная проблема.Опыт боевых действий с форсированием даже средних рек глубиной более полутора метров показывает, что они становятся серьезными препятствиями, важными рубежами обороны противника. Мосты, понтонные переправы и паромы достаточно уязвимы, поэтому амфибийная бронетехника и артиллерия в обозримой перспективе сохранят высокую актуальность на поле боя и на море – в десантных операциях.Известно, что специалисты российского ОПК успешно разрабатывают оружие на новых физических принципах, и все же не забывают о высокой боевой эффективности старой доброй артиллерии – на земле и на воде. Артиллерийским огнем в зоне СВО обеспечивается до 80 процентов потерь живой силы и боевой техники противника.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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