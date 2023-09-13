https://uz.sputniknews.ru/20230913/posol-uzbekistan-spiker-parlament-singapur-vstrecha-38848701.html
Посол Узбекистана встретился со спикером парламента Сингапура — что обсудили
Посол Узбекистана встретился со спикером парламента Сингапура — что обсудили
Стороны рассмотрели перспективы двустороннего межпарламентского сотрудничества.
2023-09-13T09:02+0500
2023-09-13T09:02+0500
2023-09-13T09:51+0500
узбекистан
сингапур
посол
встреча
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Посол Узбекистана в Сингапуре Кахрамон Шакиров встретился со спикером парламента страны Си Кианом Пенгом, сообщает ИА “Дунё”.Речь шла о нынешнем состоянии двусторонних отношений, реализации договоренностей, достигнутых по итогам взаимных визитов руководителей и официальных лиц двух стран, а также развитии межпарламентского взаимодействия.Сингапурская сторона предложила организовать курсы для представителей Узбекистана в рамках Сингапурской программы сотрудничества.Обсудили и вопрос создания Межпарламентской группы дружбы Сената Олий Мажлиса по сотрудничеству с высшим законодательным органом Сингапура.Чтобы активизировать межпарламентский обмен, укрепить двусторонние отношения, предложено организовать до конца 2023 года визит в Узбекистан парламентской делегации Сингапура во главе со спикером.Ранее Sputnik сообщал о том, что представил Узбекистан на туристической ярмарке в Сингапуре
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узбекистан сингапур спикер парламент посол встреча сотрудничество
узбекистан сингапур спикер парламент посол встреча сотрудничество
Посол Узбекистана встретился со спикером парламента Сингапура — что обсудили
09:02 13.09.2023 (обновлено: 09:51 13.09.2023)
Стороны рассмотрели перспективы двустороннего межпарламентского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Посол Узбекистана в Сингапуре Кахрамон Шакиров встретился со спикером парламента страны Си Кианом Пенгом, сообщает ИА “Дунё”.
Речь шла о нынешнем состоянии двусторонних отношений, реализации договоренностей, достигнутых по итогам взаимных визитов руководителей и официальных лиц двух стран, а также развитии межпарламентского взаимодействия.
Сингапурская сторона предложила организовать курсы для представителей Узбекистана в рамках Сингапурской программы сотрудничества.
Обсудили и вопрос создания Межпарламентской группы дружбы Сената Олий Мажлиса по сотрудничеству с высшим законодательным органом Сингапура.
Чтобы активизировать межпарламентский обмен, укрепить двусторонние отношения, предложено организовать до конца 2023 года визит в Узбекистан парламентской делегации Сингапура во главе со спикером.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что представил Узбекистан на туристической ярмарке в Сингапуре