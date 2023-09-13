https://uz.sputniknews.ru/20230913/posol-uzbekistan-spiker-parlament-singapur-vstrecha-38848701.html

Посол Узбекистана встретился со спикером парламента Сингапура — что обсудили

Посол Узбекистана встретился со спикером парламента Сингапура — что обсудили

Стороны рассмотрели перспективы двустороннего межпарламентского сотрудничества.

2023-09-13T09:02+0500

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узбекистан

сингапур

посол

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сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Посол Узбекистана в Сингапуре Кахрамон Шакиров встретился со спикером парламента страны Си Кианом Пенгом, сообщает ИА “Дунё”.Речь шла о нынешнем состоянии двусторонних отношений, реализации договоренностей, достигнутых по итогам взаимных визитов руководителей и официальных лиц двух стран, а также развитии межпарламентского взаимодействия.Сингапурская сторона предложила организовать курсы для представителей Узбекистана в рамках Сингапурской программы сотрудничества.Обсудили и вопрос создания Межпарламентской группы дружбы Сената Олий Мажлиса по сотрудничеству с высшим законодательным органом Сингапура.Чтобы активизировать межпарламентский обмен, укрепить двусторонние отношения, предложено организовать до конца 2023 года визит в Узбекистан парламентской делегации Сингапура во главе со спикером.Ранее Sputnik сообщал о том, что представил Узбекистан на туристической ярмарке в Сингапуре

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