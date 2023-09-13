https://uz.sputniknews.ru/20230913/rossiya-turtsiya-perexod-raschet-natsvalyuta-38849557.html
Россия и Турция намерены расширить расчеты в нацвалютах
Россия и Турция намерены расширить расчеты в нацвалютах
Анкара и Москва активно обсуждают вопрос расширения сфер для перехода в нацвалюты.
2023-09-13T09:27+0500
2023-09-13T09:27+0500
2023-09-13T09:48+0500
в мире
россия
турция
валюта
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0d/38849370_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_063daa5b0d49354f9301c1977cf93b86.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Турция и Россия начали активно обсуждать расширение сфер для перехода в национальные валюты при взаиморасчетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.Также отмечается, что, несмотря на непростую процедуру перехода, политическая воля в отношении такого решения заявлена на самом высоком уровне.Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале сентября отметил тенденцию к более активному использованию рубля и лиры в расчетах между Россией и Турцией, а также снижение роли долларов и евро. В свою очередь, президент Турции заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии. Турецкий бизнес наращивает торговые операции через российские компании электронной коммерции, осуществляя рублевые расчеты: за семь месяцев текущего года экспортные поставки на сумму $428,8 млн были оплачены в рублях, сообщила ранее газета Aydınlık. По данным газеты Aydınlık, за 8 месяцев 2023 года общий объем экспорта в Россию составил $7,465 млрд. Импорт из России за тот же период достиг $31,804 млрд. Россия входит в тройку стран, с которыми Турция имеет наибольший объем внешней торговли. По данным турецкого министерства культуры и туризма, РФ заняла первое место в списке стран, направивших в Турцию наибольшее число туристов за первые 7 месяцев текущего года. Как пишет издание, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, число приезжающих из РФ увеличилось на 59,22 % и достигло 3,498 млн человек.Ранее МИД РФ сообщил о том, что дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0d/38849370_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_699bd648542786ddd2abf7fbbf2c9102.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире россия владимир путин реджеп тайип эрдоган турция валюта
в мире россия владимир путин реджеп тайип эрдоган турция валюта
Россия и Турция намерены расширить расчеты в нацвалютах
09:27 13.09.2023 (обновлено: 09:48 13.09.2023)
Анкара и Москва активно обсуждают вопрос расширения сфер для перехода в нацвалюты.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Турция и Россия начали активно обсуждать расширение сфер для перехода в национальные валюты при взаиморасчетах, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
Также отмечается, что, несмотря на непростую процедуру перехода, политическая воля в отношении такого решения заявлена на самом высоком уровне.
Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале сентября отметил тенденцию к более активному использованию рубля и лиры в расчетах между Россией и Турцией, а также снижение роли долларов и евро. В свою очередь, президент Турции заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии. Турецкий бизнес наращивает торговые операции через российские компании электронной коммерции, осуществляя рублевые расчеты: за семь месяцев текущего года экспортные поставки на сумму $428,8 млн были оплачены в рублях, сообщила ранее газета Aydınlık.
"Мы сейчас активно обсуждаем с нашими российскими партнерами те сферы, в которых мы можем перейти в нацвалюты. Вы знаете, что процесс начался в энергетическом секторе, в нашем взаимодействии по газовым закупкам. Экономические отношения двух стран развиваются во всех областях, и мы соответственно выполняем поручения наших лидеров, которые указали на эффективность данного шага. Процесс будет непростым, но главное, что есть политическая воля и конкретные задачи", — рассказал собеседник агентства.
По данным газеты Aydınlık, за 8 месяцев 2023 года общий объем экспорта в Россию составил $7,465 млрд. Импорт из России за тот же период достиг $31,804 млрд. Россия входит в тройку стран, с которыми Турция имеет наибольший объем внешней торговли. По данным турецкого министерства культуры и туризма, РФ заняла первое место в списке стран, направивших в Турцию наибольшее число туристов за первые 7 месяцев текущего года. Как пишет издание, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, число приезжающих из РФ увеличилось на 59,22 % и достигло 3,498 млн человек.
Ранее МИД РФ сообщил
о том, что дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла.