https://uz.sputniknews.ru/20230913/rossiya-turtsiya-perexod-raschet-natsvalyuta-38849557.html

Россия и Турция намерены расширить расчеты в нацвалютах

Россия и Турция намерены расширить расчеты в нацвалютах

Анкара и Москва активно обсуждают вопрос расширения сфер для перехода в нацвалюты.

2023-09-13T09:27+0500

2023-09-13T09:27+0500

2023-09-13T09:48+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Турция и Россия начали активно обсуждать расширение сфер для перехода в национальные валюты при взаиморасчетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.Также отмечается, что, несмотря на непростую процедуру перехода, политическая воля в отношении такого решения заявлена на самом высоком уровне.Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале сентября отметил тенденцию к более активному использованию рубля и лиры в расчетах между Россией и Турцией, а также снижение роли долларов и евро. В свою очередь, президент Турции заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии. Турецкий бизнес наращивает торговые операции через российские компании электронной коммерции, осуществляя рублевые расчеты: за семь месяцев текущего года экспортные поставки на сумму $428,8 млн были оплачены в рублях, сообщила ранее газета Aydınlık. По данным газеты Aydınlık, за 8 месяцев 2023 года общий объем экспорта в Россию составил $7,465 млрд. Импорт из России за тот же период достиг $31,804 млрд. Россия входит в тройку стран, с которыми Турция имеет наибольший объем внешней торговли. По данным турецкого министерства культуры и туризма, РФ заняла первое место в списке стран, направивших в Турцию наибольшее число туристов за первые 7 месяцев текущего года. Как пишет издание, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, число приезжающих из РФ увеличилось на 59,22 % и достигло 3,498 млн человек.Ранее МИД РФ сообщил о том, что дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла.

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