https://uz.sputniknews.ru/20230913/tashkent-konferentsiya-razvitiye-avtoperevozki-38860679.html

Страны ЕАЭС делают транспортный "разворот" на Восток – министр ЕЭК

Страны ЕАЭС делают транспортный "разворот" на Восток – министр ЕЭК

ЕАЭС также активизирует работу с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном по транспортному коридору "Север-Юг" из Санкт-Петебурга.

2023-09-13T12:42+0500

2023-09-13T12:42+0500

2023-09-13T12:53+0500

узбекистан

ташкент

конференция

автомобиль

международные перевозки

еаэс

транспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях политической напряженности переориентируют свои транспортные потоки на Восток, активно работают в этом направлении с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном. Об этом заявил в среду министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев, сообщает корреспондент Sputnik.Министр отметил, что в целях стабилизации экономической стабильности, в первую очередь, страны ЕАЭС планируют использовать потенциал транспортных коридоров "Север-Юг", "Европа — Западный Китай" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут".Кожошов сообщил, что в ЕАЭС идет большая работа по расширению указанных транспортно-логических путей в сторону Китая, Ирана и Индии, с которыми у стран союза растет объем торговли. В Ташкенте 13 сентября открылась международная конференция по развитию автомобильных перевозок. Организаторами выступили министерство транспорта и ассоциация международных перевозчиков Узбекистан, а также международный союз автомобильного транспорта (IRU).Ранее Sputnik сообщал о том, что Арзыбек Кожошев встретился с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым.

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2023

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