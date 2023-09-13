https://uz.sputniknews.ru/20230913/tashkent-konferentsiya-razvitiye-avtoperevozki-38860679.html
Страны ЕАЭС делают транспортный "разворот" на Восток – министр ЕЭК
Страны ЕАЭС делают транспортный "разворот" на Восток – министр ЕЭК
ЕАЭС также активизирует работу с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном по транспортному коридору "Север-Юг" из Санкт-Петебурга.
2023-09-13T12:42+0500
2023-09-13T12:42+0500
2023-09-13T12:53+0500
узбекистан
ташкент
конференция
автомобиль
международные перевозки
еаэс
транспорт
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/12/21404143_163:216:3039:1834_1920x0_80_0_0_092a094b6ccf083507eb9f1f7b9ea202.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях политической напряженности переориентируют свои транспортные потоки на Восток, активно работают в этом направлении с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном. Об этом заявил в среду министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев, сообщает корреспондент Sputnik.Министр отметил, что в целях стабилизации экономической стабильности, в первую очередь, страны ЕАЭС планируют использовать потенциал транспортных коридоров "Север-Юг", "Европа — Западный Китай" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут".Кожошов сообщил, что в ЕАЭС идет большая работа по расширению указанных транспортно-логических путей в сторону Китая, Ирана и Индии, с которыми у стран союза растет объем торговли. В Ташкенте 13 сентября открылась международная конференция по развитию автомобильных перевозок. Организаторами выступили министерство транспорта и ассоциация международных перевозчиков Узбекистан, а также международный союз автомобильного транспорта (IRU).Ранее Sputnik сообщал о том, что Арзыбек Кожошев встретился с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/12/21404143_453:28:2950:1901_1920x0_80_0_0_6c233cecc55a285611c9c21af138f33a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан ташкент транспорт экономика автомобиль международные перевозки еаэс конференция
узбекистан ташкент транспорт экономика автомобиль международные перевозки еаэс конференция
Страны ЕАЭС делают транспортный "разворот" на Восток – министр ЕЭК
12:42 13.09.2023 (обновлено: 12:53 13.09.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
ЕАЭС также активизирует работу с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном по транспортному коридору "Север-Юг" из Санкт-Петебурга.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях политической напряженности переориентируют свои транспортные потоки на Восток, активно работают в этом направлении с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном. Об этом заявил в среду министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев, сообщает корреспондент Sputnik.
"Главной задачей (для стран ЕАЭС – ред.) в условиях высокой политической напряжённости, является именно переориентация транзитных и экспортно-импортных перевозок — разворот у нас на Восток. Товары в основном туда идут у нас", — сказал Кожошов, выступая на конференции.
Министр отметил, что в целях стабилизации экономической стабильности, в первую очередь, страны ЕАЭС планируют использовать потенциал транспортных коридоров "Север-Юг", "Европа — Западный Китай" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут".
Кожошов сообщил, что в ЕАЭС идет большая работа по расширению указанных транспортно-логических путей в сторону Китая, Ирана и Индии, с которыми у стран союза растет объем торговли.
"Активизируем работу с такими странами, как Узбекистан, Туркмения и Иран по транспортному коридору "Север-Юг" из Санкт-Петербурга через Иран в Индию", — добавил он.
В Ташкенте 13 сентября открылась международная конференция по развитию автомобильных перевозок. Организаторами выступили министерство транспорта и ассоциация международных перевозчиков Узбекистан, а также международный союз автомобильного транспорта (IRU).
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Арзыбек Кожошев встретился с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым.