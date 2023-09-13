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https://uz.sputniknews.ru/20230913/tashkent-konferentsiya-razvitiye-avtoperevozki-38860679.html
Страны ЕАЭС делают транспортный "разворот" на Восток – министр ЕЭК
Страны ЕАЭС делают транспортный "разворот" на Восток – министр ЕЭК
ЕАЭС также активизирует работу с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном по транспортному коридору "Север-Юг" из Санкт-Петебурга.
2023-09-13T12:42+0500
2023-09-13T12:53+0500
узбекистан
ташкент
конференция
автомобиль
международные перевозки
еаэс
транспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях политической напряженности переориентируют свои транспортные потоки на Восток, активно работают в этом направлении с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном. Об этом заявил в среду министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев, сообщает корреспондент Sputnik.Министр отметил, что в целях стабилизации экономической стабильности, в первую очередь, страны ЕАЭС планируют использовать потенциал транспортных коридоров "Север-Юг", "Европа — Западный Китай" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут".Кожошов сообщил, что в ЕАЭС идет большая работа по расширению указанных транспортно-логических путей в сторону Китая, Ирана и Индии, с которыми у стран союза растет объем торговли. В Ташкенте 13 сентября открылась международная конференция по развитию автомобильных перевозок. Организаторами выступили министерство транспорта и ассоциация международных перевозчиков Узбекистан, а также международный союз автомобильного транспорта (IRU).Ранее Sputnik сообщал о том, что Арзыбек Кожошев встретился с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым.
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узбекистан ташкент транспорт экономика автомобиль международные перевозки еаэс конференция
узбекистан ташкент транспорт экономика автомобиль международные перевозки еаэс конференция

Страны ЕАЭС делают транспортный "разворот" на Восток – министр ЕЭК

12:42 13.09.2023 (обновлено: 12:53 13.09.2023)
© Fotolia / Marco2811Перевозка контейнеров по железной дороге
Перевозка контейнеров по железной дороге - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
© Fotolia / Marco2811
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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ЕАЭС также активизирует работу с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном по транспортному коридору "Север-Юг" из Санкт-Петебурга.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях политической напряженности переориентируют свои транспортные потоки на Восток, активно работают в этом направлении с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном. Об этом заявил в среду министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМинистр экономики и промышленности Киргизии Арзыбек Кожошев
Министр экономики и промышленности Киргизии Арзыбек Кожошев - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
Министр экономики и промышленности Киргизии Арзыбек Кожошев
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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"Главной задачей (для стран ЕАЭС – ред.) в условиях высокой политической напряжённости, является именно переориентация транзитных и экспортно-импортных перевозок — разворот у нас на Восток. Товары в основном туда идут у нас", — сказал Кожошов, выступая на конференции.
Министр отметил, что в целях стабилизации экономической стабильности, в первую очередь, страны ЕАЭС планируют использовать потенциал транспортных коридоров "Север-Юг", "Европа — Западный Китай" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут".
Кожошов сообщил, что в ЕАЭС идет большая работа по расширению указанных транспортно-логических путей в сторону Китая, Ирана и Индии, с которыми у стран союза растет объем торговли.
"Активизируем работу с такими странами, как Узбекистан, Туркмения и Иран по транспортному коридору "Север-Юг" из Санкт-Петербурга через Иран в Индию", — добавил он.
В Ташкенте 13 сентября открылась международная конференция по развитию автомобильных перевозок. Организаторами выступили министерство транспорта и ассоциация международных перевозчиков Узбекистан, а также международный союз автомобильного транспорта (IRU).
Ранее Sputnik сообщал о том, что Арзыбек Кожошев встретился с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым.
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