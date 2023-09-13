https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-maxalli-finansirovaniye-postanovleniye-38862781.html
В Узбекистане махалли получат финансовую самостоятельность
В Узбекистане махалли получат финансовую самостоятельность
Чтобы расширить практику инициативного бюджетирования и финансовую самостоятельность сходов граждан, предусмотрено выделение средств из Госбюджета.
2023-09-13T13:20+0500
2023-09-13T13:20+0500
2023-09-13T14:15+0500
узбекистан
махалля
финансирование
госбюджет
постановление
президент узбекистана
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1418/32/14183256_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_98dd03f161708c1c1ff682e9d49db1d7.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане расширят практику инициативного бюджетирования и финансовой самостоятельности махаллей. Для этого из Госбюджета направят 10 трлн сумов. Это предусмотрено Постановлением президента "О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2023 году".Средства предназначены для финансирования проектов, формируемых на основе общественного мнения. Из них не менее 4 трлн сумов выделят на реализацию программ "Благоустроенное село" и "Благоустроенная махалля".Кроме того, согласно документу, с 1 января 2024 года по всей стране поэтапно внедрят систему “Махаллинский бюджет".При этом в фонды по решению социально-экономических проблем махалли будут направлять часть налоговых средств, поступающих в бюджеты районов и городов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1418/32/14183256_50:31:1032:768_1920x0_80_0_0_86ae6b4d4c1295c306732445213f4616.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан махалля финансирование постановление президент узбекистана общество
узбекистан махалля финансирование постановление президент узбекистана общество
В Узбекистане махалли получат финансовую самостоятельность
13:20 13.09.2023 (обновлено: 14:15 13.09.2023)
Чтобы расширить практику инициативного бюджетирования и финансовую самостоятельность сходов граждан, предусмотрено выделение средств из Госбюджета.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
В Узбекистане расширят практику инициативного бюджетирования и финансовой самостоятельности махаллей. Для этого из Госбюджета направят 10 трлн сумов. Это предусмотрено Постановлением
президента "О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2023 году".
Средства предназначены для финансирования проектов, формируемых на основе общественного мнения.
Из них не менее 4 трлн сумов выделят на реализацию программ "Благоустроенное село" и "Благоустроенная махалля".
Кроме того, согласно документу, с 1 января 2024 года по всей стране поэтапно внедрят систему “Махаллинский бюджет".
При этом в фонды по решению социально-экономических проблем махалли будут направлять часть налоговых средств, поступающих в бюджеты районов и городов.