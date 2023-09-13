https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-maxalli-finansirovaniye-postanovleniye-38862781.html

В Узбекистане махалли получат финансовую самостоятельность

В Узбекистане махалли получат финансовую самостоятельность

Чтобы расширить практику инициативного бюджетирования и финансовую самостоятельность сходов граждан, предусмотрено выделение средств из Госбюджета.

2023-09-13T13:20+0500

2023-09-13T13:20+0500

2023-09-13T14:15+0500

узбекистан

махалля

финансирование

госбюджет

постановление

президент узбекистана

общество

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане расширят практику инициативного бюджетирования и финансовой самостоятельности махаллей. Для этого из Госбюджета направят 10 трлн сумов. Это предусмотрено Постановлением президента "О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2023 году".Средства предназначены для финансирования проектов, формируемых на основе общественного мнения. Из них не менее 4 трлн сумов выделят на реализацию программ "Благоустроенное село" и "Благоустроенная махалля".Кроме того, согласно документу, с 1 января 2024 года по всей стране поэтапно внедрят систему “Махаллинский бюджет".При этом в фонды по решению социально-экономических проблем махалли будут направлять часть налоговых средств, поступающих в бюджеты районов и городов.

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