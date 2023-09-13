https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-vvp-milliard-dollar-konferentsiya-abdulla-xashimov-38855212.html
К 2030 году Узбекистан доведет ВВП до $160 млрд — Абдулла Хашимов
К 2030 году Узбекистан доведет ВВП до $160 млрд — Абдулла Хашимов
Об этом на конференции в Ташкенте рассказал советник министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Абдулла Хашимов
2023-09-13T11:03+0500
2023-09-13T11:03+0500
2023-09-13T11:38+0500
узбекистан
ташкент
абдулла хашимов
советник
ввп
экспорт
экономика
перевозки
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грузовые авиаперевозки
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. К 2030 году Узбекистан доведет ВВП до $160 млрд, заявил советник министра инвестиций, промышленности и торговли Абдулла Хашимов на конференции "Международные автомобильные перевозки: продвигая устойчивое развитие и процветание" в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. Объем экспорта при этом увеличится до $45 млрд, в прошлом году он составил $18,5 млрд, отметил Абдулла Хашимов. Напомним, конференция проходит в Ташкенте и Хиве 13-14 сентября. В ней принимают участие представители 29 стран — это 11 международных организаций и 93 иностранные делегации.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент конференция советник министр инвестиций, промышленности и торговли абдулла хашимов экспорт грузовые перевозки экспорт автомобильный транспорт торговые отношения
узбекистан ташкент конференция советник министр инвестиций, промышленности и торговли абдулла хашимов экспорт грузовые перевозки экспорт автомобильный транспорт торговые отношения
К 2030 году Узбекистан доведет ВВП до $160 млрд — Абдулла Хашимов
11:03 13.09.2023 (обновлено: 11:38 13.09.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Об этом на конференции в Ташкенте рассказал советник министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Абдулла Хашимов.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. К 2030 году Узбекистан доведет ВВП до $160 млрд, заявил советник министра инвестиций, промышленности и торговли Абдулла Хашимов на конференции "Международные автомобильные перевозки: продвигая устойчивое развитие и процветание" в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Объем экспорта при этом увеличится до $45 млрд, в прошлом году он составил $18,5 млрд, отметил Абдулла Хашимов.
"Это все требует наращивания международных грузовых перевозок. Сегодня Узбекистан поддерживает торговые отношения более чем со 180 странами. И автомобильные перевозки играют ключевую роль. За последние шесть лет объем перевозок экспортных грузов Узбекистана автомобильным транспортом увеличился в 5 раз", — отметил Абдулла Хашимов.
Напомним
, конференция проходит в Ташкенте и Хиве 13-14 сентября. В ней принимают участие представители 29 стран — это 11 международных организаций и 93 иностранные делегации.