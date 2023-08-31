https://uz.sputniknews.ru/20230831/tashkent-xiva-avtomobil-konferentsiya-uchastniki-30-stran-38424753.html

В Ташкенте и Хиве пройдет автоконференция — участвуют 29 стран

В Ташкенте и Хиве пройдет автоконференция — участвуют 29 стран

Организаторы международного форума — министерство транспорта Узбекистана, Международный союз автомобильного транспорта (IRU) и Международная ассоциация перевозчиков Узбекистана

2023-08-31T10:43+0500

2023-08-31T10:43+0500

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узбекистан

ташкент

хива

конференция

транспорт

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Ташкенте и Хиве 13-14 сентября 2023 года пройдет конференция "Международный автомобильный транспорт: к устойчивому развитию и процветанию", сообщает Минтранс.В ней примут участие представители 29 стран — это 11 международных организаций и 93 иностранные делегации.Ранее мы сообщали, что УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане. Ее планируют наладить на площадке технопарка "Чирчик" в Ташобласти.УАЗ является производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Какие легендарные авто выпускал завод с богатой историей — смотрите в фотоподборке Sputnik.

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