https://uz.sputniknews.ru/20230831/tashkent-xiva-avtomobil-konferentsiya-uchastniki-30-stran-38424753.html
В Ташкенте и Хиве пройдет автоконференция — участвуют 29 стран
В Ташкенте и Хиве пройдет автоконференция — участвуют 29 стран
Организаторы международного форума — министерство транспорта Узбекистана, Международный союз автомобильного транспорта (IRU) и Международная ассоциация перевозчиков Узбекистана
2023-08-31T10:43+0500
2023-08-31T10:43+0500
2023-08-31T16:59+0500
узбекистан
ташкент
хива
конференция
транспорт
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Ташкенте и Хиве 13-14 сентября 2023 года пройдет конференция "Международный автомобильный транспорт: к устойчивому развитию и процветанию", сообщает Минтранс.В ней примут участие представители 29 стран — это 11 международных организаций и 93 иностранные делегации.Ранее мы сообщали, что УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане. Ее планируют наладить на площадке технопарка "Чирчик" в Ташобласти.УАЗ является производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Какие легендарные авто выпускал завод с богатой историей — смотрите в фотоподборке Sputnik.
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узбекистан, ташкент, хива, конференция, транспорт
узбекистан, ташкент, хива, конференция, транспорт
В Ташкенте и Хиве пройдет автоконференция — участвуют 29 стран
10:43 31.08.2023 (обновлено: 16:59 31.08.2023)
Организаторы международного форума — министерство транспорта Узбекистана, Международный союз автомобильного транспорта (IRU) и Международная ассоциация перевозчиков Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
В Ташкенте и Хиве 13-14 сентября 2023 года пройдет конференция "Международный автомобильный транспорт: к устойчивому развитию и процветанию", сообщает Минтранс
.
В ней примут участие представители 29 стран — это 11 международных организаций и 93 иностранные делегации.
Ранее мы сообщали, что УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане
. Ее планируют наладить на площадке технопарка "Чирчик" в Ташобласти.
УАЗ является производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Какие легендарные авто выпускал завод с богатой историей — смотрите в фотоподборке Sputnik
.