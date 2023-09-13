https://uz.sputniknews.ru/20230913/zaxarova-kommentariy-deportatsiya-sputnik-moldova-38883886.html
МИД России пообещал контрмеры из-за депортации главы Sputnik Молдова
МИД России пообещал контрмеры из-за депортации главы Sputnik Молдова
Также в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдовы.
2023-09-13T16:48+0500
2023-09-13T16:48+0500
2023-09-13T17:13+0500
россия
мид рф
мария захарова
комментарий
депортация
sputnik
молдова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/07/30553582_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f8fdd5b4d401a785c1def1ed91335fbe.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, "взятый молдавскими властями курс на подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации приобретает все более гротескные формы".Также дипломат подчеркнула очевидность антироссийской сути данного безобразного шага, цель которого – зачистка информационного пространства Молдовы от неугодных властям СМИ и запугивание несогласных.Захарова указала на прямое нарушение официальным Кишиневом своих международно-правовых обязательств, касающихся соблюдения свободы слова и уважения прав СМИ и журналистов. Напомним, что ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Журналист рассказал, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
россия
молдова
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/07/30553582_570:16:3058:1882_1920x0_80_0_0_00a7f9b0c3bcd8ea8764bc826f237495.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия мид рф мария захарова комментарий депортация молдова политика sputnik.
россия мид рф мария захарова комментарий депортация молдова политика sputnik.
МИД России пообещал контрмеры из-за депортации главы Sputnik Молдова
16:48 13.09.2023 (обновлено: 17:13 13.09.2023)
Также в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдовы.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
По словам Захаровой, "взятый молдавскими властями курс на подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации приобретает все более гротескные формы".
Также дипломат подчеркнула очевидность антироссийской сути данного безобразного шага, цель которого – зачистка информационного пространства Молдовы от неугодных властям СМИ и запугивание несогласных.
Захарова указала на прямое нарушение официальным Кишиневом своих международно-правовых обязательств, касающихся соблюдения свободы слова и уважения прав СМИ и журналистов.
Напомним, что ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил
РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Журналист рассказал, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.