https://uz.sputniknews.ru/20230913/zaxarova-kommentariy-deportatsiya-sputnik-moldova-38883886.html

МИД России пообещал контрмеры из-за депортации главы Sputnik Молдова

МИД России пообещал контрмеры из-за депортации главы Sputnik Молдова

Также в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдовы.

2023-09-13T16:48+0500

2023-09-13T16:48+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, "взятый молдавскими властями курс на подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации приобретает все более гротескные формы".Также дипломат подчеркнула очевидность антироссийской сути данного безобразного шага, цель которого – зачистка информационного пространства Молдовы от неугодных властям СМИ и запугивание несогласных.Захарова указала на прямое нарушение официальным Кишиневом своих международно-правовых обязательств, касающихся соблюдения свободы слова и уважения прав СМИ и журналистов. Напомним, что ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Журналист рассказал, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.

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