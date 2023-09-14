https://uz.sputniknews.ru/20230914/mid-rossiya-protest-moldova-vysylka-denisov-38926654.html
Москва выразила протест Кишиневу в связи с высылкой главы Sputnik Молдова Денисова
Москва выразила протест Кишиневу в связи с высылкой главы Sputnik Молдова Денисова
Поверенного Молдовы вызвали в российский МИД накануне, и сообщили, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании.
2023-09-14T13:59+0500
2023-09-14T13:59+0500
2023-09-14T14:13+0500
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Временного поверенного в делах Молдовы в Москве Серджиу Гончеренко вызвали в российский МИД, где ему выразили решительный протест из-за высылки руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.В ведомстве назвали решение молдавских властей о высылке из страны руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова необоснованным и провокационным, подчеркнув, что "очередной недружественный шаг молдавских властей не останется без адекватного ответа с российской стороны".Напомним, что накануне утром Денисов сообщил, что он спал, когда нему домой пришли сотрудники миграционной службы, попросили собраться и ехать с ними. Уже в машине ему вручили копию решения о том, что журналист представляет угрозу нацбезопасности Молдовы и должен покинуть страну без права въезда в течение десяти лет.При этом власти Молдовы не дали ему не только обжаловать решение о депортации, но и взять необходимые документы, деньги, а также забрать домашнего питомца.Вместе с тем, журналист выразил уверенность, что его депортация из страны не повлияет на работу Sputnik Молдова. После начала российской спецоперации на Украине, в конце февраля 2022 года, Служба информации и безопасности Молдовы заблокировала Sputnik Молдова, объяснив свои действия риском распространения дезинформации, затрагивающей национальную безопасность. Немногим больше, чем через неделю после этого прекратилось и вещание радиостанции агентства.
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в мире москва россия мид рф кишинев молдова депортация протест журналист sputnik
Москва выразила протест Кишиневу в связи с высылкой главы Sputnik Молдова Денисова
13:59 14.09.2023 (обновлено: 14:13 14.09.2023)
Поверенного Молдовы вызвали в российский МИД накануне и сообщили, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Временного поверенного в делах Молдовы в Москве Серджиу Гончеренко вызвали в российский МИД, где ему выразили решительный протест из-за высылки руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщает пресс-служба
внешнеполитического ведомства РФ.
"Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании. Потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов", — говорится в сообщении.
В ведомстве назвали решение молдавских властей о высылке из страны руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова необоснованным и провокационным, подчеркнув, что "очередной недружественный шаг молдавских властей не останется без адекватного ответа с российской стороны".
Напомним, что накануне утром Денисов сообщил, что он спал, когда нему домой пришли сотрудники миграционной службы, попросили собраться и ехать с ними. Уже в машине ему вручили копию решения о том, что журналист представляет угрозу нацбезопасности Молдовы и должен покинуть страну без права въезда в течение десяти лет.
При этом власти Молдовы не дали ему не только обжаловать решение о депортации, но и взять необходимые документы, деньги, а также забрать домашнего питомца.
Вместе с тем, журналист выразил
уверенность, что его депортация из страны не повлияет на работу Sputnik Молдова.
После начала российской спецоперации на Украине, в конце февраля 2022 года, Служба информации и безопасности Молдовы заблокировала Sputnik Молдова, объяснив свои действия риском распространения дезинформации, затрагивающей национальную безопасность. Немногим больше, чем через неделю после этого прекратилось и вещание радиостанции агентства.