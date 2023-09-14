https://uz.sputniknews.ru/20230914/mirziyoyev-otlet-dushanbye-sentyabr-2023-38909962.html
Мирзиёев вылетел в Душанбе — в каких мероприятиях он примет участие
Мирзиёев вылетел в Душанбе — в каких мероприятиях он примет участие
Президент Узбекистана примет участие в Консультативной встрече глав стран Центральной Азии и заседании лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.
2023-09-14T10:42+0500
2023-09-14T10:42+0500
2023-09-14T11:25+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
душанбе
таджикистан
самолет
рабочий визит
политика
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона сегодня отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Также Мирзиёев примет участие в двусторонних переговорах и других мероприятиях.Президент Узбекистана выступит с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, касающихся торгово-экономических и транспортно-логистических отношений, "зеленой" экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по вопросам укрепления сотрудничества стран в области экологии и совместной борьбы с негативными последствиями изменения климата.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев самолет душанбе таджикистан рабочий визит политика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев самолет душанбе таджикистан рабочий визит политика
Мирзиёев вылетел в Душанбе — в каких мероприятиях он примет участие
10:42 14.09.2023 (обновлено: 11:25 14.09.2023)
Президент Узбекистана примет участие в Консультативной встрече глав стран Центральной Азии и заседании лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона сегодня отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
"В соответствии с программой пребывания в городе Душанбе пройдут очередные Консультативная встреча глав стран Центральной Азии и заседание лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала", — говорится в сообщении.
Также Мирзиёев примет участие в двусторонних переговорах и других мероприятиях.
Президент Узбекистана выступит с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, касающихся торгово-экономических и транспортно-логистических отношений, "зеленой" экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по вопросам укрепления сотрудничества стран в области экологии и совместной борьбы с негативными последствиями изменения климата.