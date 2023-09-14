https://uz.sputniknews.ru/20230914/mirziyoyev-otlet-dushanbye-sentyabr-2023-38909962.html

Мирзиёев вылетел в Душанбе — в каких мероприятиях он примет участие

Мирзиёев вылетел в Душанбе — в каких мероприятиях он примет участие

Президент Узбекистана примет участие в Консультативной встрече глав стран Центральной Азии и заседании лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

2023-09-14T10:42+0500

2023-09-14T10:42+0500

2023-09-14T11:25+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

душанбе

таджикистан

самолет

рабочий визит

политика

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона сегодня отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Также Мирзиёев примет участие в двусторонних переговорах и других мероприятиях.Президент Узбекистана выступит с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, касающихся торгово-экономических и транспортно-логистических отношений, "зеленой" экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по вопросам укрепления сотрудничества стран в области экологии и совместной борьбы с негативными последствиями изменения климата.

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