https://uz.sputniknews.ru/20230914/mirziyoyev-raxmon-vstrecha-dushanbye-38947690.html
Шавкат Мирзиёев встретился с Эмомали Рахмоном — что обсудили
Шавкат Мирзиёев встретился с Эмомали Рахмоном — что обсудили
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений и обменялись мнениями по повестке очередной Консультативной встречи лидеров стран ЦА и саммита Международного фонда спасения Арала в Душанбе
2023-09-14T15:26+0500
2023-09-14T15:26+0500
2023-09-14T16:17+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
таджикистан
душанбе
эмомали рахмон
встреча
рабочий визит
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Также лидеры двух государств обменялись мнениями по вопросам, включенным в повестку очередной Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии и саммита Международного фонда спасения Арала.Рассмотрели и другие аспекты регионального взаимодействия.Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Таджикистане с рабочим визитом.В программе визита — участие в Консультативной встрече глав стран Центральной Азии и заседании лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, двусторонние переговоры и другие мероприятия.Президент Узбекистана выступит с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, касающихся торгово-экономических и транспортно-логистических отношений, "зеленой" экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по вопросам укрепления сотрудничества стран в области экологии и совместной борьбы с негативными последствиями изменения климата.
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политика президент узбекистана шавкат мирзиёев таджикистан эмомали рахмон встреча рабочий визит
политика президент узбекистана шавкат мирзиёев таджикистан эмомали рахмон встреча рабочий визит
Шавкат Мирзиёев встретился с Эмомали Рахмоном — что обсудили
15:26 14.09.2023 (обновлено: 16:17 14.09.2023)
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений и обменялись мнениями по повестке очередной Консультативной встречи лидеров стран ЦА и саммита Международного фонда спасения Арала в Душанбе.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.
"Особое внимание уделено практическим аспектам реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики и расширению программы культурно-гуманитарного обмена. В этом плане с удовлетворением была отмечена продуктивная деятельность совместной Межправительственной комиссии", — говорится в сообщении.
Также лидеры двух государств обменялись мнениями по вопросам, включенным в повестку очередной Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии и саммита Международного фонда спасения Арала.
Рассмотрели и другие аспекты регионального взаимодействия.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Таджикистане с рабочим визитом.
В программе визита — участие в Консультативной встрече глав стран Центральной Азии и заседании лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, двусторонние переговоры и другие мероприятия.
Президент Узбекистана выступит с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, касающихся торгово-экономических и транспортно-логистических отношений, "зеленой" экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по вопросам укрепления сотрудничества стран в области экологии и совместной борьбы с негативными последствиями изменения климата.