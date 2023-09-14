https://uz.sputniknews.ru/20230914/mirziyoyev-raxmon-vstrecha-dushanbye-38947690.html

Шавкат Мирзиёев встретился с Эмомали Рахмоном — что обсудили

Шавкат Мирзиёев встретился с Эмомали Рахмоном — что обсудили

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений и обменялись мнениями по повестке очередной Консультативной встречи лидеров стран ЦА и саммита Международного фонда спасения Арала в Душанбе

2023-09-14T15:26+0500

2023-09-14T15:26+0500

2023-09-14T16:17+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

таджикистан

душанбе

эмомали рахмон

встреча

рабочий визит

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Также лидеры двух государств обменялись мнениями по вопросам, включенным в повестку очередной Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии и саммита Международного фонда спасения Арала.Рассмотрели и другие аспекты регионального взаимодействия.Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Таджикистане с рабочим визитом.В программе визита — участие в Консультативной встрече глав стран Центральной Азии и заседании лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, двусторонние переговоры и другие мероприятия.Президент Узбекистана выступит с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, касающихся торгово-экономических и транспортно-логистических отношений, "зеленой" экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по вопросам укрепления сотрудничества стран в области экологии и совместной борьбы с негативными последствиями изменения климата.

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