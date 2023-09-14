https://uz.sputniknews.ru/20230914/perspektivy-voyenno-texnicheskoye-sotrudnichestvo-rossiya-kndr-38975146.html

Перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР

Перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на космодроме "Восточный" открыли перспективы взаимодействия двух стран

2023-09-14T20:27+0500

2023-09-14T20:27+0500

2023-09-14T20:27+0500

россия

сша

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кндр

владимир путин

ким чен ын

запад

пхеньян

спецоперация

экономика

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В среду 13 сентября после многочасовых переговоров с Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" Владимир Путин рассказал журналистам об основных направлениях научно-экономического взаимодействия, перспективах военно-технического сотрудничества РФ и КНДР — с поправкой на ограничения ООН. В частности, Россия будет помогать в строительстве северокорейских космических спутников. КНДР проявляет большой интерес к ракетным технологиям.По словам Владимира Путина, имеется "много интересных проектов" в области транспорта, сельского хозяйства, и все же заметен военно-технический акцент взаимодействия. Северокорейский лидер посещает оборонные предприятия Комсомольска-на-Амуре. Его сопровождают высшие военные чиновники и руководители предприятий ОПК, в частности, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль. Ранее в Пхеньяне министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с новейшими образцами вооружений КНДР.Ким Чен Ын поддерживает российскую СВО на Украине, и готов внести свой вклад в эту "священную борьбу с гегемонистскими силами". Запад серьезно обеспокоен взаимодействием России и Северной Кореи в военной сфере. По информации агентства Bloomberg, Пхеньян в 2023 году дважды потерпел неудачу с запуском разведывательного спутника, и здесь Москва способна помочь. Bloomberg также отмечает увлеченность Ким Чен Ына технологиями преодоления нагрева ракетных боеголовок при входе в атмосферу из космоса. КНДР создала свое ядерное оружие и средства его доставки, невзирая на суровые международные санкции. Армия Северной Кореи располагает тысячами современных дронов, САУ и РСЗО, огромным арсеналом тактических ракет, реактивных снарядов и артиллерийских боеприпасов (советского калибра), которые пригодились бы российской армии в зоне СВО.США и НАТО – в паникеПоспешность американских и британских предостережений о недопустимости военно-технического сотрудничества РФ и КНДР выдает степень страхов Запада перед неизбежностью геополитического поражения. Натовские эксперты опасаются, что Россия передаст Северной Корее технологии строительства атомных субмарин, а Пхеньян направит волонтеров, оружие и боеприпасы для Вооруженных сил РФ. Основной дискурс: "Если Северная Корея начнет военные поставки России, то они могут в разы перекрыть все то, что страны НАТО поставили Украине". Северокорейские добровольцы в зоне СВО — из области невероятного, и все же военный потенциал Пхеньяна весьма значителен.Армия КНДР занимает 4-е место в мире по численности — 1,2 млн действующих военнослужащих. Обученность специалистов не вызывает сомнений. По данным справочника The Military Balance 2023, северокорейский арсенал включает более 100 межконтинентальных баллистических ракет, 30 баллистических ракет средней дальности и 60 баллистических ракет малой дальности, около 4000 танков, десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии. Новейшие северокорейские РСЗО закамуфлированы под гражданскую автотехнику, что повышает скрытность и живучесть. Такое оружие могло бы сыграть заметную роль на украинском ТВД. Напомним, ранее американцы тайно перебросили сотни тысяч артиллерийских снарядов из Южной Кореи украинским войскам.Американские издания мучительно анализируют вероятное влияние КНДР на обстановку в зоне российской СВО, негодуют и недоумевают. Британские СМИ более других злословят, упражняются в демонизации РФ и КНДР, называя переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына "встречей законченных диктаторов" и "кровавым союзом". Здесь многие пытливые читатели могут задаться вопросом: если "страны-изгои" давно располагают гиперзвуковыми ракетами, как называть технологически отсталые страны НАТО, до сего дня не "оседлавшие" гиперзвук?Как бы ни оценивали на Западе происходящее, Россия намерена развивать взаимодействие с КНДР по всем возможным направлениям. Визит северокорейского лидера в Россию открывает новую эру сотрудничества, меняет баланс сил в Европе и Азии. Важно понимать, КНДР – не очень богатое, и все же суверенное (с 1956 года) государство с достаточно мощной экономикой (ОПК) и большим потенциалом развития. Дружественные отношения с Пхеньяном взаимовыгодны.Президент РФ Владимир Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР. Кроме того, Россия и Китай 13 сентября заявили о намерении не допустить введения новых санкций против КНДР. И неслучайно в этот же день бескомпромиссный госсекретарь США Энтони Блинкен признал конец однополярного миропорядка.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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