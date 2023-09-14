https://uz.sputniknews.ru/20230914/tashkent-gaz-otklyucheniye-14-sentyabr-2023-38907113.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

14 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей 5 районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

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узбекистан

ташкент

газ

ремонт

график отключений газа

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махалля

общество

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Яшнабадского, Яккасарайского, Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Учтепинского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят по следующим адресам:Яшнабадский район — с 10.00 до 17.00:улица Фаргона йули;65 жилых домов;8 оптовых потребителей.Яккасарайский район — с 10.00 до 17.00:улицы Бобура и Буриджар;778 жилых домов;22 оптовых потребителя.Мирзо-Улугбекский район — с 10.00 до 18.00:улицы Бунёдкор и Ватан;147 жилых домов;2 оптовых потребителя.Чиланзарский район — с 10.00 до 18.00:махалля "Чупон Ота";320 жилых домов;10 оптовых потребителей.Учтепинский район — с 10.00 до 18.00:махалли "Гузар", "Кухна Чупон Ота", "Богистон";3 200 жилых домов;23 оптовых потребителя.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

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