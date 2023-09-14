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https://uz.sputniknews.ru/20230914/uxbekistan-elektronnoye-pravitelstvo-prezentatsiya-mirziyoyev-38906531.html
Узбекистан намерен войти в топ-30 Рейтинга электронного правительства ООН
Узбекистан намерен войти в топ-30 Рейтинга электронного правительства ООН
Сейчас республика на 69 месте. Для улучшения позиций в данном рейтинге разработали соответствующую “дорожную карту”.
2023-09-14T08:26+0500
2023-09-14T09:44+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
электронное правительство
рейтинг
оон
политика
общество
it-технологии
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Презентацию, посвященную мерам, которые позволят Узбекистану войти в топ-30 Рейтинга электронного правительства ООН, накануне представили Шавкату Мирзиёву, сообщает пресс-служба президента.Эта задача определена и в недавно принятой Стратегии “Узбекистан — 2030”.Данный международный рейтинг (e-Government Development Index) отражает степень развития электронного правительства в странах мира и побуждает к расширению электронного диалога между государством и народом, повышению доступности и удобства пользования услугами, развитию инвестиционной привлекательности. В последние годы Узбекистан последовательно улучшает свои позиции в данном рейтинге и в прошлом году занял 69-место.Чтобы республика смогла войти первую тридцатку рейтинга, с участием зарубежных экспертов разработали “дорожную карту”, включающую 53 мероприятия по 6-ти направлениям. В числе поставленных задач — улучшение 112 показателей в сфере онлайн-услуг, запуск и интеграция в портал my.gov.uz 700 цифровых услуг в 2024 году, обеспечение населенных пунктов и автомагистралей высокоскоростным интернетом.Для научно-правового сопровождения этих процессов, взаимодействия с партнерами при комиссии по реализации Стратегии “Узбекистан — 2030” создадут Проектный офис.Мирзиёев одобрил эти предложения, дав указания по развитию человеческого капитала в области онлайн-услуг и высоких технологий. Также он поручил министерству цифрового развития провести презентацию в соответствующем Департаменте ООН (UNDESA) о принимаемых Узбекистаном мерах и достигнутых результатах по улучшению позиций республики в рейтинге.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев электронное правительство рейтинг технологии общество оон
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев электронное правительство рейтинг технологии общество оон

Узбекистан намерен войти в топ-30 Рейтинга электронного правительства ООН

08:26 14.09.2023 (обновлено: 09:44 14.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по улучшению рейтинга "Электронное правительство"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по улучшению рейтинга Электронное правительство - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Сейчас республика на 69 месте. Для улучшения позиций в данном рейтинге разработали соответствующую “дорожную карту”.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Презентацию, посвященную мерам, которые позволят Узбекистану войти в топ-30 Рейтинга электронного правительства ООН, накануне представили Шавкату Мирзиёву, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по улучшению рейтинга "Электронное правительство"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по улучшению рейтинга Электронное правительство - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по улучшению рейтинга "Электронное правительство"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Эта задача определена и в недавно принятой Стратегии “Узбекистан — 2030”.
Данный международный рейтинг (e-Government Development Index) отражает степень развития электронного правительства в странах мира и побуждает к расширению электронного диалога между государством и народом, повышению доступности и удобства пользования услугами, развитию инвестиционной привлекательности. В последние годы Узбекистан последовательно улучшает свои позиции в данном рейтинге и в прошлом году занял 69-место.
Чтобы республика смогла войти первую тридцатку рейтинга, с участием зарубежных экспертов разработали “дорожную карту”, включающую 53 мероприятия по 6-ти направлениям. В числе поставленных задач — улучшение 112 показателей в сфере онлайн-услуг, запуск и интеграция в портал my.gov.uz 700 цифровых услуг в 2024 году, обеспечение населенных пунктов и автомагистралей высокоскоростным интернетом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по улучшению рейтинга "Электронное правительство"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по улучшению рейтинга Электронное правительство - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по улучшению рейтинга "Электронное правительство"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для научно-правового сопровождения этих процессов, взаимодействия с партнерами при комиссии по реализации Стратегии “Узбекистан — 2030” создадут Проектный офис.
Мирзиёев одобрил эти предложения, дав указания по развитию человеческого капитала в области онлайн-услуг и высоких технологий. Также он поручил министерству цифрового развития провести презентацию в соответствующем Департаменте ООН (UNDESA) о принимаемых Узбекистаном мерах и достигнутых результатах по улучшению позиций республики в рейтинге.
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