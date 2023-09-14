https://uz.sputniknews.ru/20230914/uzbekistan-vsemirnyy-den-chistoty-38977459.html
В Узбекистане отметят Всемирный день чистоты
В Узбекистане отметят Всемирный день чистоты
В честь праздника пройдут всевозможные акции и санитарные мероприятия
2023-09-14T21:15+0500
2023-09-14T21:15+0500
2023-09-14T21:16+0500
узбекистан
экология
мусор
сбор мусора
всемирный день чистоты
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане отметят Всемирный день чистоты, который пройдет 16 сентября, сообщает Министерство экологии.В этот день проведут санитарные мероприятия по сбору мусора, экозабег Uzplogging, интерактивы Clean game и другие мероприятия. Локации, на которых организуются мероприятия, будут очищены.Ранее мы сообщали, что Узбекистан за месяц очистили от 461,2 тысячи тонн мусора.
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узбекистан всемирный день чистоты экология мусор сбор мусора санитарные мероприятия акции экозабег uzplogging интерактивы clean game
узбекистан всемирный день чистоты экология мусор сбор мусора санитарные мероприятия акции экозабег uzplogging интерактивы clean game
В Узбекистане отметят Всемирный день чистоты
21:15 14.09.2023 (обновлено: 21:16 14.09.2023)
В честь праздника пройдут всевозможные акции и санитарные мероприятия.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
В Узбекистане отметят Всемирный день чистоты, который пройдет 16 сентября, сообщает Министерство экологии
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В этот день проведут санитарные мероприятия по сбору мусора, экозабег Uzplogging, интерактивы Clean game и другие мероприятия. Локации, на которых организуются мероприятия, будут очищены.
"Целью мероприятия является привлечение внимания общественности к актуальным экологическим проблемам, очищении окружающей среды от отходов, повышение экологической культуры и ответственности, привлечение населения к сохранению чистоты природы", — уточняют в сообщении.