https://uz.sputniknews.ru/20230914/uzbekistan-vsemirnyy-den-chistoty-38977459.html

В Узбекистане отметят Всемирный день чистоты

В Узбекистане отметят Всемирный день чистоты

В честь праздника пройдут всевозможные акции и санитарные мероприятия

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узбекистан

экология

мусор

сбор мусора

всемирный день чистоты

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане отметят Всемирный день чистоты, который пройдет 16 сентября, сообщает Министерство экологии.В этот день проведут санитарные мероприятия по сбору мусора, экозабег Uzplogging, интерактивы Clean game и другие мероприятия. Локации, на которых организуются мероприятия, будут очищены.Ранее мы сообщали, что Узбекистан за месяц очистили от 461,2 тысячи тонн мусора.

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