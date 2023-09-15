https://uz.sputniknews.ru/20230915/biznes-missiya-vologodskaya-oblast-uzbekistan-priyezd-38991301.html

Авиакомпания и банки Вологодской области интересуются рынком Узбекистана

Авиакомпания и банки Вологодской области интересуются рынком Узбекистана

В 2022 году внешнеторговый оборот российского региона с республикой составил $252,5 млн.

2023-09-15T16:17+0500

2023-09-15T16:17+0500

2023-09-15T16:17+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

экономика

вологодская область

бизнес-миссия

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Бизнес-миссия Вологодской области 24-27 сентября посетит Узбекистан, сообщает представительство Торгпредства РФ в республике.В числе ее участников — авиапредприятие "Северсталь", которое занимается авиационными перевозками пассажиров и грузов, также 2 банка — "Вологжанин" и Севергазбанк.Кроме этого, в составе деловой делегации — Вологодское потребительское общество "Союз", работающее в области розничной торговли и общественного питания, производители мясокостной муки животного происхождения, кормового и технического животного жира, молочной продукции, кондитерских и кружевных изделий.Вологодские предприятия рассматривают Узбекистан в качестве перспективного направления для расширения своего бизнеса и реализации новых проектов.Как уточнили в Торгово-промышленной палате российского региона, поездка в Ташкент даст предприятиям возможность познакомиться с представителями узбекского бизнес-сообщества и расширить бизнес-контакты.Российские предприниматели также надеются укрепить позиции на рынке Узбекистана и воспользоваться самыми выгодными условиями для сотрудничества

узбекистан

россия

вологодская область

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2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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россия узбекистан сотрудничество экономика бизнес-миссия