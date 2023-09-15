https://uz.sputniknews.ru/20230915/mirziyoyev-afganistan-kanal-koshtepa-sammit-38994333.html

Мирзиёев: афганский канал Куштепа может кардинально изменить водный баланс в ЦА

Мирзиёев: афганский канал Куштепа может кардинально изменить водный баланс в ЦА

Глава Узбекистана предложил привлечь представителей Афганистана к региональному диалогу о совместном использовании водных ресурсов.

2023-09-15T13:50+0500

2023-09-15T13:50+0500

2023-09-15T15:57+0500

политика

душанбе

таджикистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

выступление

вода

ца

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саммит

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ввод в эксплуатацию канала Куштепа в Афганистане может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии, заявил сегодня Шавкат Мирзиёев на саммите лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.По его словам, Афганистан не имеет с государствами ЦА обязательства по водопользованию рекой Амударья.В связи с этим, глава Узбекистана предложил сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала Куштепа и его влияния на водный режим в Амударье, а также рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог о совместном использовании водных ресурсов.

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