https://uz.sputniknews.ru/20230915/mirziyoyev-afganistan-kanal-koshtepa-sammit-38994333.html
Мирзиёев: афганский канал Куштепа может кардинально изменить водный баланс в ЦА
Мирзиёев: афганский канал Куштепа может кардинально изменить водный баланс в ЦА
Глава Узбекистана предложил привлечь представителей Афганистана к региональному диалогу о совместном использовании водных ресурсов.
2023-09-15T13:50+0500
2023-09-15T13:50+0500
2023-09-15T15:57+0500
политика
душанбе
таджикистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ца
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ввод в эксплуатацию канала Куштепа в Афганистане может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии, заявил сегодня Шавкат Мирзиёев на саммите лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.По его словам, Афганистан не имеет с государствами ЦА обязательства по водопользованию рекой Амударья.В связи с этим, глава Узбекистана предложил сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала Куштепа и его влияния на водный режим в Амударье, а также рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог о совместном использовании водных ресурсов.
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политика душанбе таджикистан саммит президент узбекистан шавкат мирзиёев выступление вода афганистан амударья видео
политика душанбе таджикистан саммит президент узбекистан шавкат мирзиёев выступление вода афганистан амударья видео
Мирзиёев: афганский канал Куштепа может кардинально изменить водный баланс в ЦА
13:50 15.09.2023 (обновлено: 15:57 15.09.2023)
Глава Узбекистана предложил привлечь представителей Афганистана к региональному диалогу о совместном использовании водных ресурсов.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ввод в эксплуатацию канала Куштепа в Афганистане может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии, заявил сегодня Шавкат Мирзиёев на саммите лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.
По его словам, Афганистан не имеет с государствами ЦА обязательства по водопользованию рекой Амударья.
"По сути, в нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан с нашими странами какими-либо обязательствами. Вы хорошо знаете, что афганская сторона ведет активное строительство канала. Его ввод может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии", — указал Мирзиёев.
В связи с этим, глава Узбекистана предложил сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала Куштепа и его влияния на водный режим в Амударье, а также рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог о совместном использовании водных ресурсов.