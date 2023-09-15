Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230915/mirziyoyev-dushanbye-meropriyatiya-uchastiye-38981130.html
В каких мероприятиях участвовали лидеры стран Центральной Азии в Душанбе — фото
В каких мероприятиях участвовали лидеры стран Центральной Азии в Душанбе — фото
В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Таджикистане состоялись официальные мероприятия, концерт и выставка национальных промышленных товаров стран региона.
2023-09-15T08:26+0500
2023-09-15T08:26+0500
политика
мероприятие
шавкат мирзиёев
душанбе
участие
таджикистан
рабочий визит
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0f/38979062_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7efef795d6ea79b05a174479721e0f82.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в рамках саммита лидеров стран Центральной Азии, принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях, сообщает пресс-служба президента.Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров , Сердар Бердымухамедов, а также почетный гость саммита Ильхам Алиев присутствовали на церемонии награждения Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Почетным знаком глав государств Центральной Азии.Этот знак учредили на третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2021 году для награждения лиц, внесших особый вклад в развитие регионального сотрудничества.Также лидерам представили торжественный концерт "Вечер дружбы" с участием мастеров искусств стран региона, прошедший во дворце "Кохи Борбад".Кроме того, президенты ознакомились с выставкой ЭКСПО Центральная Азия 2023", экспозиция которой включала основные виды товаров, производимых в регионе.На площадке "Made in Uzbekistan" продемонстрировали потенциал ювелирной, текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, фармацевтической промышленности, индустрии строительных материалов, информационных технологий, сельского хозяйства и туризма республики.На выставке общей площадью более 1800 квадратных метров также экспонированы товары Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.После знакомства с экспозицией главы государств дали конкретные поручения ответственным руководителям по наращиванию взаимного товарооборота и расширению промышленной кооперации.Ранее Sputnik сообщал о том, что предложил Мирзиёев на встрече глав государств ЦА в Душанбе.
душанбе
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0f/38979062_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_d88cf7bf284255f19f8305a6364457f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика мероприятие шавкат мирзиёев душанбе участие рабочий визит фото
политика мероприятие шавкат мирзиёев душанбе участие рабочий визит фото

В каких мероприятиях участвовали лидеры стран Центральной Азии в Душанбе — фото

08:26 15.09.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Таджикистане состоялись официальные мероприятия, концерт и выставка национальных промышленных товаров стран региона.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в рамках саммита лидеров стран Центральной Азии, принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2023
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров , Сердар Бердымухамедов, а также почетный гость саммита Ильхам Алиев присутствовали на церемонии награждения Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Почетным знаком глав государств Центральной Азии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2023
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Этот знак учредили на третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2021 году для награждения лиц, внесших особый вклад в развитие регионального сотрудничества.
Также лидерам представили торжественный концерт "Вечер дружбы" с участием мастеров искусств стран региона, прошедший во дворце "Кохи Борбад".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2023
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Красочные выступления фольклорно-этнографических ансамблей и артистов эстрады, национальные песни и танцы наглядно подтвердили общность и культурную близость наших народов", — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты ознакомились с выставкой ЭКСПО Центральная Азия 2023", экспозиция которой включала основные виды товаров, производимых в регионе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2023
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На площадке "Made in Uzbekistan" продемонстрировали потенциал ювелирной, текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, фармацевтической промышленности, индустрии строительных материалов, информационных технологий, сельского хозяйства и туризма республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2023
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На выставке общей площадью более 1800 квадратных метров также экспонированы товары Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
После знакомства с экспозицией главы государств дали конкретные поручения ответственным руководителям по наращиванию взаимного товарооборота и расширению промышленной кооперации.
Ранее Sputnik сообщал о том, что предложил Мирзиёев на встрече глав государств ЦА в Душанбе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0