https://uz.sputniknews.ru/20230915/mirziyoyev-dushanbye-meropriyatiya-uchastiye-38981130.html

В каких мероприятиях участвовали лидеры стран Центральной Азии в Душанбе — фото

В каких мероприятиях участвовали лидеры стран Центральной Азии в Душанбе — фото

В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Таджикистане состоялись официальные мероприятия, концерт и выставка национальных промышленных товаров стран региона.

2023-09-15T08:26+0500

2023-09-15T08:26+0500

2023-09-15T08:26+0500

политика

мероприятие

шавкат мирзиёев

душанбе

участие

таджикистан

рабочий визит

фото

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в рамках саммита лидеров стран Центральной Азии, принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях, сообщает пресс-служба президента.Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров , Сердар Бердымухамедов, а также почетный гость саммита Ильхам Алиев присутствовали на церемонии награждения Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Почетным знаком глав государств Центральной Азии.Этот знак учредили на третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2021 году для награждения лиц, внесших особый вклад в развитие регионального сотрудничества.Также лидерам представили торжественный концерт "Вечер дружбы" с участием мастеров искусств стран региона, прошедший во дворце "Кохи Борбад".Кроме того, президенты ознакомились с выставкой ЭКСПО Центральная Азия 2023", экспозиция которой включала основные виды товаров, производимых в регионе.На площадке "Made in Uzbekistan" продемонстрировали потенциал ювелирной, текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, фармацевтической промышленности, индустрии строительных материалов, информационных технологий, сельского хозяйства и туризма республики.На выставке общей площадью более 1800 квадратных метров также экспонированы товары Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.После знакомства с экспозицией главы государств дали конкретные поручения ответственным руководителям по наращиванию взаимного товарооборота и расширению промышленной кооперации.Ранее Sputnik сообщал о том, что предложил Мирзиёев на встрече глав государств ЦА в Душанбе.

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