В каких мероприятиях участвовали лидеры стран Центральной Азии в Душанбе — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Таджикистане состоялись официальные мероприятия, концерт и выставка национальных промышленных товаров стран региона.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в рамках саммита лидеров стран Центральной Азии, принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров , Сердар Бердымухамедов, а также почетный гость саммита Ильхам Алиев присутствовали на церемонии награждения Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Почетным знаком глав государств Центральной Азии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Этот знак учредили на третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2021 году для награждения лиц, внесших особый вклад в развитие регионального сотрудничества.
Также лидерам представили торжественный концерт "Вечер дружбы" с участием мастеров искусств стран региона, прошедший во дворце "Кохи Борбад".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Красочные выступления фольклорно-этнографических ансамблей и артистов эстрады, национальные песни и танцы наглядно подтвердили общность и культурную близость наших народов", — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты ознакомились с выставкой ЭКСПО Центральная Азия 2023", экспозиция которой включала основные виды товаров, производимых в регионе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На площадке "Made in Uzbekistan" продемонстрировали потенциал ювелирной, текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, фармацевтической промышленности, индустрии строительных материалов, информационных технологий, сельского хозяйства и туризма республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами принял участие в официальных, деловых и культурных мероприятиях в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На выставке общей площадью более 1800 квадратных метров также экспонированы товары Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
После знакомства с экспозицией главы государств дали конкретные поручения ответственным руководителям по наращиванию взаимного товарооборота и расширению промышленной кооперации.
Ранее Sputnik сообщал о том, что предложил Мирзиёев на встрече глав государств ЦА в Душанбе.