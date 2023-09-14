https://uz.sputniknews.ru/20230914/shavkat-mirziyoyev-predlojeniya-vzaimodeystviye-gosudarstva-sentralnaya-aziya-38968622.html

Что предложил Мирзиёев на встрече глав государств ЦА в Душанбе — подробности

Что предложил Мирзиёев на встрече глав государств ЦА в Душанбе — подробности

Глава Узбекистана по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона принял участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной... 14.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-14T18:25+0500

2023-09-14T18:25+0500

2023-09-14T18:37+0500

узбекистан

душанбе

президент

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече, состоявшейся сегодня в столице Таджикистана выдвинул ряд предложений по перспективам дальнейшего взаимодействия государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба главы государства.В целях увеличения объемов товарооборота предложено скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений.В этой связи необходимо принять комплексную региональную Программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования, санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, а также запуск региональной площадки электронной торговли.Касаясь развития промышленной кооперации между странами региона, Мирзиёев привел примеры успешного партнерства по выпуску легковых автомобилей, бытовой техники, текстильной продукции и продовольственных товаров, приграничные зоны кооперации с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, а также Азербайджаном.В качестве перспективных направлений дальнейшего углубления сотрудничества и реализации крупных промышленных проектов выделены: производство минеральных удобрений, полимеров, готовых изделий из металлов; сборка сельхозтехники; выпуск готовой текстильной и пищевой продукции с экспортом в третьи страны.Для придания системного характера совместным усилиям предложено разработать Стратегию развития промышленной кооперации стран Центральной Азии на долгосрочную перспективу.Особое внимание уделено вопросам транспортной взаимосвязанности. Отмечалось, что с учетом географической отдаленности от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в наших странах доходит до 50 процентов от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11 процентов. В результате наши экономики вынуждены нести транспортную нагрузку в два–три раза больше, чем в развитых странах.В целях дальнейшего повышения транспортного потенциала наших стран предложено в рамках встреч отраслевых министров разработать Соглашение о транспорте и транзите в Центральной Азии, сформировать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза с применением сквозных тарифов, выгодных для бизнеса.Кроме того, предложено подготовить Программу мер по либерализации рынка транспортных услуг, оптимизации разрешительных процедур и рассмотреть вопросы создания интегрированной цифровой платформы международных перевозок.– К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в регионе не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Сегодня это серьезный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран, - указал глава государства на проблему обеспечения энергетической безопасности.Подчеркнута важность дальнейшего расширения взаимодействия отраслевых министерств и национальных компаний в области проведения геологоразведочных работ и освоения перспективных месторождений, расширения действующей и создания современной инфраструктуры хранения и поставок энергоносителей.Кроме того, важными направлениями сотрудничества должны стать строительство новых магистралей для передачи электроэнергии и задействование значительного потенциала для развития гидроэнергетики.Вместе с тем отмечено, что устойчивое развитие региона невозможно без диверсификации источников энергии, привлечения инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики и производство "зеленого" водорода.Президентом Узбекистана отмечены уязвимые точки обеспечения продовольственной безопасности в нашем регионе: недостаточное научно-технологическое развитие аграрного сектора, острый дефицит водных ресурсов, длинные и неэффективные цепочки создания дополнительной стоимости, неустойчивость к климатическому кризису и логистическим сбоям, вопросы здорового питания.Важно объединить усилия и подготовить при поддержке ФАО региональную Программу партнерства в этой сфере, учитывая, что возможности наших стран позволяют не только в полном объеме обеспечивать потребности внутрирегионального рынка, но и стать важным экспортером продовольствия.– Противодействие климатическим вызовам становится важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития региона. В этой связи намерены весной следующего года провести первый Самаркандский международный форум, посвященный климатической повестке Центральной Азии, - пригласил делегации стран региона глава государства.В качестве практического вклада в обеспечение климатической устойчивости и "зеленого" развития инициировано принятие Региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата.Для формирования единой климатической повестки региона и совместного принятия действенных мер предложено также учредить многостороннюю платформу "Центральноазиатский климатический диалог" на уровне министров экологии.– Нашим ключевым приоритетом традиционно является культурно-гуманитарное сотрудничество, которое основывается на общих истории, традициях, культуре и ценностях – единстве и разнообразии уникальной Центральноазиатской цивилизации, - отметил лидер Узбекистана.В целях обеспечения системности работ в данном направлении предложено принять План действий по углублению культурно-гуманитарного взаимодействия стран Центральной Азии.Одновременно необходимо активно использовать возможности средств массовой информации и неправительственных организаций, современные информационно-коммуникационные технологии в продвижении на международной арене нашего уникального культурно-исторического и духовного наследия.Практическим шагом в данном направлении станет создание Международной медиа-платформы "История и культура Центральной Азии: одно прошлое и общее будущее" с привлечением ученых и представителей широкой общественности для формирования общего контента, направленного на укрепление взаимопонимания и региональной идентичности.Особое внимание обращено на молодежную политику государств Центральной Азии.– В целях консолидации наших усилий по развитию компетенций молодых людей, содействию их профессиональной подготовке и обеспечению занятости предлагаем при участии профильных международных организаций создать Центр расширения возможностей и самореализации молодежи Центральной Азии.Также считаем важным учредить региональные научно-образовательные гранты и стипендии для талантливой молодежи наших стран в честь таких великих центральноазиатских мыслителей, учёных и философов, как Аль-Хорезми, Фараби, Джами, Махтумкули, Чингиз Айтматов, - сказал Президент Узбекистана.Важным направлением обозначено расширение сотрудничества в сфере безопасности. Было поддержано предложение о проведении регулярных Совещаний по вопросам безопасности при координирующей роли Секретарей Советов безопасности наших государств.Инициированы Межгосударственная программа по защите и укреплению границ стран Центральной Азии и формирование Региональной системы прогнозирования, предотвращения, раннего оповещения и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.Одним из ключевых факторов, напрямую влияющих на безопасность и стабильность в Центральной Азии, остается обстановка в Афганистане.Отмечено, что Узбекистан намерен и далее оказывать необходимое содействие афганскому народу, предоставлять в этих целях Международный хаб в Термезе для гуманитарной помощи, продолжить обучение афганских граждан в специально созданном образовательном центре.Почеркнуто, что наряду с дальнейшим продвижением проекта строительства Трансафганской железной дороги востребовано восстановление внутренних транспортных артерий Афганистана.Кроме того, указано на важность диалога с афганской стороной по вопросам безопасности границ, водопользования и развития торговли.В завершение своего выступления Президент нашей страны высказал поддержку предложению об учреждении Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч и предложил создать Экономический совет государств Центральной Азии. Глава Узбекистана выразить уверенность, что результаты встречи послужат дальнейшему укреплению дружбы, добрососедства и стратегического партнерства наших стран, развитию полномасштабного регионального сотрудничества.На саммите выступили главы государств Центральной Азии и Азербайджана, с видеопосланием к участникам обратился Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.По итогам саммита приняты следующие документы: Совместное заявление по итогам пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики, Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии, Положение о Совете национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, "Дорожная карта" в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022-2025 годы.

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