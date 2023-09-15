https://uz.sputniknews.ru/20230915/rossiya-istrebiteli-osnascheniye-voyna-nato-38982686.html

Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности на случай войны с НАТО

Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности на случай войны с НАТО

Номенклатуру оружия Су-34 расширили, новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета.

2023-09-15T09:43+0500

2023-09-15T09:43+0500

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД), их уже использовали в ходе спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.По его словам, Су-34 уже успешно поразил с помощью такой ракеты украинский военный объект.Для отработки нового состава авиакомплекса – носитель плюс ракета – задействовали самую современную версию фронтового бомбардировщика Су-34НВО (НВО – "новые возможности").Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО также начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом 1,5 тонны.В связи с этим, источник РИА Новости отметил, что "применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500". Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. У модуля есть раскладное крыло и рули, а также система управления, которая наводит боеприпас на цель автоматически. Ранее Су-34 применяли в спецоперации с УМПК бомбы калибра 250 и 500 килограмм.Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до 8 тонн вооружения.В версии НВО бомбардировщик Су-34 получил новые средства поражения. Кроме того, у самолета улучшили бортовое радиоэлектронное оборудование и повысили возможности разведки, наведения и целеуказания. К примеру, модернизированный самолет может использовать подвесные универсальные контейнеры разведки, позволяющие с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника.Ранее бывший советник главы Пентагона сообщил, что Путин ждет краха НАТО из-за Украины.

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