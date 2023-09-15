https://uz.sputniknews.ru/20230915/ssha-kontrnastupleniye-vsu-mneniye-38986045.html
В США оценили итоги контрнаступления ВСУ
В США оценили итоги контрнаступления ВСУ
Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление украинской армии полным провалом.
2023-09-15T11:26+0500
2023-09-15T11:26+0500
2023-09-15T11:44+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Осуществляемое Украиной контрнаступление потерпело полный провал, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего старшего советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора.По словам офицера, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником".Напомним, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тыс. военных — как будто "это не их люди".В свою очередь, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, где Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тыс. уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как отметил президент РФ, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны указал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.Ранее в США рассказали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО.
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в мире украина россия владимир путин всу сша
в мире украина россия владимир путин всу сша
В США оценили итоги контрнаступления ВСУ
11:26 15.09.2023 (обновлено: 11:44 15.09.2023)
Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление украинской армии полным провалом.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Осуществляемое Украиной контрнаступление потерпело полный провал, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бывшего старшего советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора.
"Контрнаступление Украины потерпело полный провал", — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).
По словам офицера, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником".
Напомним, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тыс. военных — как будто "это не их люди".
В свою очередь, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, где Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тыс. уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как отметил президент РФ, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны указал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Ранее в США рассказали
, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО.