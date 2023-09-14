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В США рассказали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
В США рассказали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик заявил об истощении украинской армии в ходе контрнаступления.
2023-09-14T16:43+0500
2023-09-14T16:43+0500
2023-09-14T16:53+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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нато
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Российские военнослужащие истощили Вооруженные силы Украины с предоставленными Западом оружием и техникой в ходе их контрнаступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Тони Шаффера.По словам эксперта, украинское руководство повторяет судьбу гитлеровской Германии перед ее крахом, призывая подростков и стариков в армию, чтобы восполнить потери.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Владимир Путин заявил, что это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Путин ждет краха НАТО из-за Украины.
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в мире сша украина спецоперация владимир путин всу украина нато
в мире сша украина спецоперация владимир путин всу украина нато
В США рассказали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
16:43 14.09.2023 (обновлено: 16:53 14.09.2023)
Американский экс-разведчик заявил об истощении украинской армии в ходе контрнаступления.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Российские военнослужащие истощили Вооруженные силы Украины с предоставленными Западом оружием и техникой в ходе их контрнаступления, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Тони Шаффера.
"Это стратегия Путина, это игра чисел, <…> Суть в том, что русские смогли использовать тактику истощения с большим стратегическим эффектом, чтобы уменьшить преимущества технологий, которые мы предоставили украинцам, и они по сути перехитрили их и позволили им бесполезно потратить свою боевую мощь против линий обороны, и это привело к тому, что не осталось ничего, что могло бы помочь этому контрнаступлению добиться успеха", — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам эксперта, украинское руководство повторяет судьбу гитлеровской Германии перед ее крахом, призывая подростков и стариков в армию, чтобы восполнить потери.
Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Владимир Путин заявил, что это не просто пробуксовка, а провал.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил
, что Путин ждет краха НАТО из-за Украины.