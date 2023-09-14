https://uz.sputniknews.ru/20230914/ssha-mneniye-rossiya-vsu-istoscheniye-38955747.html

В США рассказали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

В США рассказали, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Американский экс-разведчик заявил об истощении украинской армии в ходе контрнаступления.

2023-09-14T16:43+0500

2023-09-14T16:43+0500

2023-09-14T16:53+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Российские военнослужащие истощили Вооруженные силы Украины с предоставленными Западом оружием и техникой в ходе их контрнаступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Тони Шаффера.По словам эксперта, украинское руководство повторяет судьбу гитлеровской Германии перед ее крахом, призывая подростков и стариков в армию, чтобы восполнить потери.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Владимир Путин заявил, что это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Путин ждет краха НАТО из-за Украины.

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