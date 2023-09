https://uz.sputniknews.ru/20230915/studenty-uzbekistan-pobeda-konkurs-dubay-38984209.html

Студенты из Узбекистана победили на IT-конкурсе в Дубае

Теперь команда Techno Mind примет участие в финальном этапе глобального конкурса TECH4GOOD.

2023-09-15T11:02+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0f/38981420_145:122:1259:749_1920x0_80_0_0_c6e1d0ec133d6e7db7ef613627f71978.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Участники образовательной программы "Seeds for the Future 2023" из Узбекистана стали победителями регионального этапа конкурса Tech4Good, проходившего в Дубае, сообщает Минцифры.Проект “Aquatibia” команды “Techno Mind” занял первое место. Состязания прошли 14 сентября в рамках флагманской образовательной программы Huawei Seeds For The Future, направленной на развитие талантов, обмен знаниями, повышение осведомленности о секторе ИКТ. Помимо представителей Узбекистана в конкурсе участвовали команды из Азербайджана, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии и ОАЭ. Победителей глобального конкурса Tech4Good пригласят на стартап-спринт Tech4Good в Китае, где они посетят Шэньчжэнь, Пекин и другие города, познакомятся с предпринимательской средой и поборются за приз в размере $100 000.Для справки: программа Seeds for the Future включает интенсивные тренинги и семинары, посвященные передовым технологиям ИКТ, научному и технологическому лидерству, дискуссии на глобальные темы и т. д. Ее участники расширяют возможности личностного и профессионального роста и повышают свою конкурентоспособность на рынке труда.

