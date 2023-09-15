https://uz.sputniknews.ru/20230915/studenty-uzbekistan-pobeda-konkurs-dubay-38984209.html
Студенты из Узбекистана победили на IT-конкурсе в Дубае
Студенты из Узбекистана победили на IT-конкурсе в Дубае
Теперь команда Techno Mind примет участие в финальном этапе глобального конкурса TECH4GOOD.
2023-09-15T11:02+0500
2023-09-15T11:02+0500
2023-09-15T11:41+0500
общество
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узбекистан
команда
студенты
конкурс
информационные технологии
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Участники образовательной программы "Seeds for the Future 2023" из Узбекистана стали победителями регионального этапа конкурса Tech4Good, проходившего в Дубае, сообщает Минцифры.Проект “Aquatibia” команды “Techno Mind” занял первое место. Состязания прошли 14 сентября в рамках флагманской образовательной программы Huawei Seeds For The Future, направленной на развитие талантов, обмен знаниями, повышение осведомленности о секторе ИКТ. Помимо представителей Узбекистана в конкурсе участвовали команды из Азербайджана, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии и ОАЭ. Победителей глобального конкурса Tech4Good пригласят на стартап-спринт Tech4Good в Китае, где они посетят Шэньчжэнь, Пекин и другие города, познакомятся с предпринимательской средой и поборются за приз в размере $100 000.Для справки: программа Seeds for the Future включает интенсивные тренинги и семинары, посвященные передовым технологиям ИКТ, научному и технологическому лидерству, дискуссии на глобальные темы и т. д. Ее участники расширяют возможности личностного и профессионального роста и повышают свою конкурентоспособность на рынке труда.
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общество дубай узбекистан команда студенты конкурс информационные технологии
общество дубай узбекистан команда студенты конкурс информационные технологии
Студенты из Узбекистана победили на IT-конкурсе в Дубае
11:02 15.09.2023 (обновлено: 11:41 15.09.2023)
Теперь команда Techno Mind примет участие в финальном этапе глобального конкурса Tech4Good.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Участники образовательной программы "Seeds for the Future 2023" из Узбекистана стали победителями регионального этапа конкурса Tech4Good, проходившего в Дубае, сообщает Минцифры.
Проект “Aquatibia” команды “Techno Mind” занял первое место.
"Победила команда, состоящая из восьми студентов, обучающихся в Ташкентском Университете Информационных Технологий, Университете Инха в Ташкенте, Университете Амити в Ташкенте, Университете "Новый Узбекистан" и Международном Университете Кимё в Ташкенте", — говорится в сообщении.
Состязания прошли 14 сентября в рамках флагманской образовательной программы Huawei Seeds For The Future, направленной на развитие талантов, обмен знаниями, повышение осведомленности о секторе ИКТ.
Помимо представителей Узбекистана в конкурсе участвовали команды из Азербайджана, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии и ОАЭ.
Победителей глобального конкурса Tech4Good пригласят на стартап-спринт Tech4Good в Китае, где они посетят Шэньчжэнь, Пекин и другие города, познакомятся с предпринимательской средой и поборются за приз в размере $100 000.
Для справки: программа Seeds for the Future включает интенсивные тренинги и семинары, посвященные передовым технологиям ИКТ, научному и технологическому лидерству, дискуссии на глобальные темы и т. д. Ее участники расширяют возможности личностного и профессионального роста и повышают свою конкурентоспособность на рынке труда.