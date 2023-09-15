https://uz.sputniknews.ru/20230915/tashkent-gaz-otklyucheniye-15-sentyabr-2023-38983141.html

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

15 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одной махалли в Алмазарском районе из-за ремонтных работ.

2023-09-15T09:58+0500

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узбекистан

ташкент

газ

график отключений газа

общество

район

махалля

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сегодня в махалле "Хислат" Алмазарского района Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичной администрации.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят с 10.00 до 17.00. Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

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