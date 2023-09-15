https://uz.sputniknews.ru/20230915/tashkent-svet-otklyucheniye-15-sentyabr-2023-38981747.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
15 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-15T08:36+0500
2023-09-15T08:36+0500
2023-09-15T10:02+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
график отключения электричества
общество
район
махалля
ремонт
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В пятницу в Бектемирском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени. Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.
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узбекистан ташкент свет электричество ремонт махалля график отключений электричества общество
узбекистан ташкент свет электричество ремонт махалля график отключений электричества общество
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
08:36 15.09.2023 (обновлено: 10:02 15.09.2023)
15 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
В пятницу в Бектемирском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Бектемирский район: с 10.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Гульбог”;
Мирабадский район: с 10.00 до 17.00 на некоторых улицах махалли “Истиклолобод”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.