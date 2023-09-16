https://uz.sputniknews.ru/20230916/bayden-vstrecha-glavy-strany-sentralnaya-aziya-39031040.html

Байден впервые встретится с главами пяти стран Центральной Азии

Байден впервые встретится с главами пяти стран Центральной Азии

Встреча пройдет на полях мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

2023-09-16T14:49+0500

2023-09-16T14:49+0500

2023-09-16T14:49+0500

в мире

президент сша

джо байден

центральная азия

нью-йорк

встреча

генассамблея оон

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с главами пяти стран Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы США по национальной безопасности Джейка Салливана.Встреча пройдет в Нью-Йорке, куда Байден едет для участия в "неделе высокого уровня" ежегодного заседания Генассамблеи ООН. Там же он планирует встретиться в генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, президентом Бразилии Лулой да Силва и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

https://uz.sputniknews.ru/20230913/mirziyoyev-vizit-ssha-sentyabr-2023-38875628.html

центральная азия

нью-йорк

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