https://uz.sputniknews.ru/20230916/bayden-vstrecha-glavy-strany-sentralnaya-aziya-39031040.html
Байден впервые встретится с главами пяти стран Центральной Азии
Байден впервые встретится с главами пяти стран Центральной Азии
Встреча пройдет на полях мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
2023-09-16T14:49+0500
2023-09-16T14:49+0500
2023-09-16T14:49+0500
в мире
президент сша
джо байден
центральная азия
нью-йорк
встреча
генассамблея оон
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с главами пяти стран Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы США по национальной безопасности Джейка Салливана.Встреча пройдет в Нью-Йорке, куда Байден едет для участия в "неделе высокого уровня" ежегодного заседания Генассамблеи ООН. Там же он планирует встретиться в генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, президентом Бразилии Лулой да Силва и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
https://uz.sputniknews.ru/20230913/mirziyoyev-vizit-ssha-sentyabr-2023-38875628.html
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в мире президент сша джо байден центральная азия встреча нью-йорк генассамлея оон
в мире президент сша джо байден центральная азия встреча нью-йорк генассамлея оон
Байден впервые встретится с главами пяти стран Центральной Азии
Встреча пройдет на полях мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с главами пяти стран Центральной Азии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на советника главы США по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств – Узбекистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Туркменистана. Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1", — заявил он на брифинге.
Встреча пройдет в Нью-Йорке, куда Байден едет для участия в "неделе высокого уровня" ежегодного заседания Генассамблеи ООН. Там же он планирует встретиться в генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, президентом Бразилии Лулой да Силва и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.