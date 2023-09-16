https://uz.sputniknews.ru/20230916/tashkent-gaz-otklyucheniye-16-sentyabr-2023-39023633.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

16 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-09-16T09:39+0500

2023-09-16T09:39+0500

2023-09-16T09:39+0500

узбекистан

ташкент

газ

ремонт

график отключений газа

общество

алмазарский район

махалля

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Алмазарского района Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичной администрации.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят с 11.00 до 16.00 по следующим адресам:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

узбекистан

ташкент

алмазарский район

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