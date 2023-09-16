https://uz.sputniknews.ru/20230916/tashkent-gaz-otklyucheniye-16-sentyabr-2023-39023633.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
16 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-16T09:39+0500
2023-09-16T09:39+0500
2023-09-16T09:39+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
график отключений газа
общество
алмазарский район
махалля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/964/18/9641887_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_63de5cb8480b0b8d5630a2fc312149f5.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Алмазарского района Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичной администрации.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят с 11.00 до 16.00 по следующим адресам:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
узбекистан
ташкент
алмазарский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/964/18/9641887_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6058eedae2414fe8b06f5ea28d4da7c4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент газ отключение ремонт общество район махалля
узбекистан ташкент газ отключение ремонт общество район махалля
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
16 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Алмазарского района Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба
столичной администрации.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановят с 11.00 до 16.00 по следующим адресам:
частично махалля "Чилтугон";
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.