https://uz.sputniknews.ru/20230916/tashkent-svet-otklyucheniye-16-sentyabr-2023-39025788.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
16 сентября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-16T10:18+0500
2023-09-16T10:18+0500
2023-09-16T10:18+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
график отключения электричества
район
махалля
ремонт
общество
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сегодня в Мирзо-Улугбекском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:С 14.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Алишеробод” и "Жасорат".В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.
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узбекистан ташкент свет отключение ремонт махалля район общество график отключения электричества
узбекистан ташкент свет отключение ремонт махалля район общество график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
16 сентября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Сегодня в Мирзо-Улугбекском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
С 14.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Алишеробод” и "Жасорат".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.