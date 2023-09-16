https://uz.sputniknews.ru/20230916/turtsiya-erdogan-yevrosoyuz-rasxojdeniye-39037753.html

Дороги Турции и ЕС могут разойтись — Эрдоган

Дороги Турции и ЕС могут разойтись — Эрдоган

Президент Турции допустил, что пути страны, которую он возглавляет и Евросоюза могут разойтись.

2023-09-16T19:15+0500

2023-09-16T19:15+0500

2023-09-16T19:15+0500

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

нато

швеция

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись", сообщает РИА Новости.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.До этого Эрдоган указывал на то, что Запад полвека не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС.Ранее он заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, и в Анкаре не должны носить розовые очки.

https://uz.sputniknews.ru/20230913/rossiya-turtsiya-perexod-raschet-natsvalyuta-38849557.html

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