https://uz.sputniknews.ru/20230916/turtsiya-erdogan-yevrosoyuz-rasxojdeniye-39037753.html
Дороги Турции и ЕС могут разойтись — Эрдоган
Дороги Турции и ЕС могут разойтись — Эрдоган
Президент Турции допустил, что пути страны, которую он возглавляет и Евросоюза могут разойтись.
2023-09-16T19:15+0500
2023-09-16T19:15+0500
2023-09-16T19:15+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись", сообщает РИА Новости.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.До этого Эрдоган указывал на то, что Запад полвека не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС.Ранее он заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, и в Анкаре не должны носить розовые очки.
https://uz.sputniknews.ru/20230913/rossiya-turtsiya-perexod-raschet-natsvalyuta-38849557.html
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в мире турция швеция евросоюз нато реджеп тайип эрдоган
в мире турция швеция евросоюз нато реджеп тайип эрдоган
Дороги Турции и ЕС могут разойтись — Эрдоган
Президент Турции допустил, что пути страны, которую он возглавляет и Евросоюза могут разойтись.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись", сообщает РИА Новости.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
До этого Эрдоган указывал на то, что Запад полвека не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС.
"Если вы хотите знать мою оценку очень четко, то Европейский Союз стремится отделиться от Турции. В этот период, когда Европейский Союз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы делаем свои оценки в свете этих событий, и после этих оценок, если потребуется, наши дороги с Европейским Союзом могут разойтись", — сообщил Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту в Стамбуле перед вылетом в США на Генассамблею ООН.
Ранее он заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, и в Анкаре не должны носить розовые очки.