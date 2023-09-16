https://uz.sputniknews.ru/20230916/uzbekistan-uvolneniye-predsedatel-sud-oblast-39037057.html

В Узбекистане уволили председателей 4 областных судов — причина

В Узбекистане уволили председателей 4 областных судов — причина

Своих должностей лишились председатели судов Андижанской, Бухарской, Джизакской и Хорезмской областей. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.

2023-09-16T18:10+0500

2023-09-16T18:10+0500

2023-09-16T18:10+0500

узбекистан

указ

президент узбекистана

судья

увольнение

общество

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане председателей четырех областных судов освободили от занимаемых должностей, сообщает Высший судейский совет.Указом президента, на основании письменных обращений освобождены:

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