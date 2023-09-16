https://uz.sputniknews.ru/20230916/uzbekistan-uvolneniye-predsedatel-sud-oblast-39037057.html
В Узбекистане уволили председателей 4 областных судов — причина
В Узбекистане уволили председателей 4 областных судов — причина
Своих должностей лишились председатели судов Андижанской, Бухарской, Джизакской и Хорезмской областей. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
2023-09-16T18:10+0500
2023-09-16T18:10+0500
2023-09-16T18:10+0500
узбекистан
указ
президент узбекистана
судья
увольнение
общество
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане председателей четырех областных судов освободили от занимаемых должностей, сообщает Высший судейский совет.Указом президента, на основании письменных обращений освобождены:
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узбекистан указ президент узбекистана судья увольнение
узбекистан указ президент узбекистана судья увольнение
В Узбекистане уволили председателей 4 областных судов — причина
Своих должностей лишились председатели судов Андижанской, Бухарской, Джизакской и Хорезмской областей. Соответствующий указ подписал президент.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
В Узбекистане председателей четырех областных судов освободили от занимаемых должностей, сообщает
Высший судейский совет.
Указом президента, на основании письменных обращений освобождены:
Талятжон Мелибоев — от должности председателя Андижанского областного суда;
Лукмон Кадыров – от должности председателя Бухарского областного суда;
Уткиржон Джумаев — от должности председателя Джизакского областного суда;
Баходир Полванов – от должности председателя Хорезмского областного суда.