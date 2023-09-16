https://uz.sputniknews.ru/20230916/voyenkom-ukraina-vsu-poteri-39025261.html
Украинский военком нечаянно проговорился о потерях ВСУ
Украинский военком нечаянно проговорился о потерях ВСУ
Военком Полтавской области рассказал о потере 90% вступивших в украинскую армию за год.
2023-09-16T10:05+0500
2023-09-16T10:05+0500
2023-09-16T10:05+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Потери вооруженных формирований Украины за год составили до 90% от солдат, призванных прошлой осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. начальника Полтавского областного военкомата, подполковника Виталия Бережного.Офицер в ходе 39-й сессии Полтавского горсовета посетовал на то, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях.При этом он предложил развернуть в микрорайонах города участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы "установить наличие военнообязанного".Бережной также заявил, что в области вскоре сформируют большую механизированную бригаду", в связи с чем попросил депутатов "всесторонне помочь этому процессу".Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это происходит на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это вправе сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Ранее Sputnik сообщал о том, как в США оценили итоги контрнаступления ВСУ.
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в мире украина всу владимир зеленский спецоперация
в мире украина всу владимир зеленский спецоперация
Украинский военком нечаянно проговорился о потерях ВСУ
Военком Полтавской области рассказал о потере 90% вступивших в украинскую армию за год.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Потери вооруженных формирований Украины за год составили до 90% от солдат, призванных прошлой осенью, сообщает РИА Новости
со ссылкой на и.о. начальника Полтавского областного военкомата, подполковника Виталия Бережного.
Офицер в ходе 39-й сессии Полтавского горсовета посетовал на то, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях.
"Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя", — цитирует чиновника местное интернет-издание "Полтавщина".
При этом он предложил развернуть в микрорайонах города участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы "установить наличие военнообязанного".
Бережной также заявил, что в области вскоре сформируют большую механизированную бригаду", в связи с чем попросил депутатов "всесторонне помочь этому процессу".
Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это происходит на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это вправе сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Ранее Sputnik
сообщал о том, как в США оценили итоги контрнаступления ВСУ.