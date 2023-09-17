https://uz.sputniknews.ru/20230917/rossiyskie-voyska-bronetankovyy-zavod-v-xarkove-39044483.html
Российские войска разгромили бронетанковый завод в Харькове
Российские войска разгромили бронетанковый завод в Харькове
На заводе чинили танки украинских формирований, сообщили в Минобороны РФ.
2023-09-17T16:48+0500
2023-09-17T16:48+0500
2023-09-17T16:48+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
спецоперация
всу
харьков
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/10/39026254_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_53b33e8e5642e24eaf5c0f782578c1ec.jpg
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, где чинили танки ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.Войска также поразили украинские командно-наблюдательные пункты. В районе населенного пункта Серебрянка ДНР разгромили командно-наблюдательные пункты 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.Войска РФ нанесли поражение силам противника в 114 районах.
россия
харьков
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/10/39026254_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8147850638626ce196fe58c149c2cc9d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия украина всу специальная военная операция спецоперация бронетанковый завод в харькове
россия украина всу специальная военная операция спецоперация бронетанковый завод в харькове
Российские войска разгромили бронетанковый завод в Харькове
На заводе чинили танки украинских формирований, сообщили в Минобороны РФ.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, где чинили танки ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.
Войска также поразили украинские командно-наблюдательные пункты.
"Кроме того, в районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В районе населенного пункта Серебрянка ДНР разгромили командно-наблюдательные пункты 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.
Войска РФ нанесли поражение силам противника в 114 районах.