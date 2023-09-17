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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230917/rossiyskie-voyska-bronetankovyy-zavod-v-xarkove-39044483.html
Российские войска разгромили бронетанковый завод в Харькове
Российские войска разгромили бронетанковый завод в Харькове
На заводе чинили танки украинских формирований, сообщили в Минобороны РФ.
2023-09-17T16:48+0500
2023-09-17T16:48+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
спецоперация
всу
харьков
завод
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, где чинили танки ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.Войска также поразили украинские командно-наблюдательные пункты. В районе населенного пункта Серебрянка ДНР разгромили командно-наблюдательные пункты 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.Войска РФ нанесли поражение силам противника в 114 районах.
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россия украина всу специальная военная операция спецоперация бронетанковый завод в харькове
россия украина всу специальная военная операция спецоперация бронетанковый завод в харькове

Российские войска разгромили бронетанковый завод в Харькове

16:48 17.09.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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На заводе чинили танки украинских формирований, сообщили в Минобороны РФ.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, где чинили танки ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.
Войска также поразили украинские командно-наблюдательные пункты.
"Кроме того, в районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В районе населенного пункта Серебрянка ДНР разгромили командно-наблюдательные пункты 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.
Войска РФ нанесли поражение силам противника в 114 районах.
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