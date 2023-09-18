https://uz.sputniknews.ru/20230918/rossiya-jurnalisty-infotur-samarkand-buxara-39056480.html

Журналистам ведущих СМИ России покажут Самарканд и Бухару

Журналистам ведущих СМИ России покажут Самарканд и Бухару

Российские журналисты и блогеры ознакомятся с туристическим потенциалом Узбекистана, отведают блюда узбекской кухни и встретятся с представителями турбизнеса.

2023-09-18T11:08+0500

2023-09-18T11:08+0500

2023-09-18T11:25+0500

россия

журналисты

узбекистан

самарканд

бухара

туризм

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Масштабный ознакомительный пресс-тур в республику для российских журналистов и блогеров организует посольство Узбекистана в РФ с 18 по 23 сентября, сообщает ИА "Дунё".Среди участников инфотура — представители ведущих СМИ России, в том числе журналисты из МИА "Россия сегодня", ИА "ТАСС", "Российской газеты", "Известий", "Аргументов и фактов", "Комсомольской правды", корреспонденты радиостанции "Москва FM" и интернет-портала Ассоциации туроператоров России (АТОР). Они побывают в туристических жемчужинах Узбекистана — Самарканде и Бухаре.В Самарканде они посетят площадь Регистан, мавзолей Амира Темура, мечеть Биби-Ханум, обсерваторию Улугбека, некрополь Шахи Зинда, рынок Сиаб и бумажную фабрику "Мерос", где вручную изготавливают бумагу по старинной технологии.В Бухаре журналисты осмотрят цитадель Арк, архитектурные ансамбли Пои-Калон, Ляби-Хауз и Кош-Медресе, мечети Магоки-Аттори и Калян, медресе Мири-Араб, побывают на старинных рынках, а также в летней резиденции бухарских эмиров.Представителей СМИ также ждет знакомство с узбекской кухней, посещение аутентичных ресторанов и участие в кулинарных мастер-классах. Кроме того, в рамках поездки они встретятся с представителями турбизнеса Самарканда и Бухары.

https://uz.sputniknews.ru/20230905/shef-redaktor-sputnik-lektsiya-studencheskiy-forum-38606602.html

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