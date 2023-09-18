https://uz.sputniknews.ru/20230918/sovmestnaya-komissiya-rf-uzbekistan-dokumenty-39070578.html

Промышленность, медицина и образование — РФ и Узбекистан подписали важные документы

Промышленность, медицина и образование — РФ и Узбекистан подписали важные документы

По итогам заседания Совместной комиссии российские и узбекские власти подписали пять важных документов.

2023-09-18T18:57+0500

2023-09-18T18:57+0500

2023-09-18T19:16+0500

узбекистан

политика

россия

абдулла арипов

амрилло иноятов

михаил мишустин

алексей лихачев

вуз

росатом

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. По итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана стороны подписали пять важных документов, сообщает пресс-служба правительства РФ.1. Совместное коммюнике, которое подписали главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Абдулла Арипов;2. Соглашение между министерством промышленности и торговли РФ и министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Его подписали замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев;3. Соглашение между федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и узбекским министерством экономики и финансов. Согласно этому документу, Россия окажет бесплатную техническую помощь по созданию системы государственной кадастровой оценки в Узбекистане. Подписи под соглашением поставили руководитель федеральной кадастровой службы Олег Скуфинский и замминистра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов;4. Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и министерством здравоохранения Узбекистана о стратегическом партнерстве в сфере ядерной медицины. Подписали меморандум генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Минздрава Узбекистана Амрилло Иноятов;5. План мероприятий по ускорению совместной работы по полноценному функционированию ташкентского филиала медицинского университет имени Н.И. Пирогова. Подписали его ректор российского вуза Сергей Лукьянов и министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.Энергетика, транспорт и инвестиции: о чем еще говорили Арипов и Мишустин в Москве

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