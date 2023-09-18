https://uz.sputniknews.ru/20230918/sovmestnaya-komissiya-rf-uzbekistan-dokumenty-39070578.html
Промышленность, медицина и образование — РФ и Узбекистан подписали важные документы
Промышленность, медицина и образование — РФ и Узбекистан подписали важные документы
По итогам заседания Совместной комиссии российские и узбекские власти подписали пять важных документов.
2023-09-18T18:57+0500
2023-09-18T18:57+0500
2023-09-18T19:16+0500
узбекистан
политика
россия
абдулла арипов
амрилло иноятов
михаил мишустин
алексей лихачев
вуз
росатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/12/39068047_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_2bf863559194bb16a15e847205d900e7.jpg
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. По итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана стороны подписали пять важных документов, сообщает пресс-служба правительства РФ.1. Совместное коммюнике, которое подписали главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Абдулла Арипов;2. Соглашение между министерством промышленности и торговли РФ и министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Его подписали замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев;3. Соглашение между федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и узбекским министерством экономики и финансов. Согласно этому документу, Россия окажет бесплатную техническую помощь по созданию системы государственной кадастровой оценки в Узбекистане. Подписи под соглашением поставили руководитель федеральной кадастровой службы Олег Скуфинский и замминистра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов;4. Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и министерством здравоохранения Узбекистана о стратегическом партнерстве в сфере ядерной медицины. Подписали меморандум генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Минздрава Узбекистана Амрилло Иноятов;5. План мероприятий по ускорению совместной работы по полноценному функционированию ташкентского филиала медицинского университет имени Н.И. Пирогова. Подписали его ректор российского вуза Сергей Лукьянов и министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.Энергетика, транспорт и инвестиции: о чем еще говорили Арипов и Мишустин в Москве
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/12/39068047_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_99fffd9034bf6f39a00233ffc3f40ff8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия заседание совместной комиссии на уровне глав правительств абдулла арипов михаил мишустин документы коммюнике соглашение меморандум план действий росатом минздрав федеральная служба картографии университет имени пирогова
узбекистан россия заседание совместной комиссии на уровне глав правительств абдулла арипов михаил мишустин документы коммюнике соглашение меморандум план действий росатом минздрав федеральная служба картографии университет имени пирогова
Промышленность, медицина и образование — РФ и Узбекистан подписали важные документы
18:57 18.09.2023 (обновлено: 19:16 18.09.2023)
По итогам заседания Совместной комиссии российские и узбекские власти подписали пять важных документов.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
По итогам заседания
Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана стороны подписали пять важных документов, сообщает
пресс-служба правительства РФ.
1. Совместное коммюнике, которое подписали главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Абдулла Арипов;
2. Соглашение между министерством промышленности и торговли РФ и министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Его подписали замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев;
3. Соглашение между федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и узбекским министерством экономики и финансов. Согласно этому документу, Россия окажет бесплатную техническую помощь по созданию системы государственной кадастровой оценки в Узбекистане. Подписи под соглашением поставили руководитель федеральной кадастровой службы Олег Скуфинский и замминистра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов;
4. Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и министерством здравоохранения Узбекистана о стратегическом партнерстве в сфере ядерной медицины. Подписали меморандум генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Минздрава Узбекистана Амрилло Иноятов;
5. План мероприятий по ускорению совместной работы по полноценному функционированию ташкентского филиала медицинского университет имени Н.И. Пирогова. Подписали его ректор российского вуза Сергей Лукьянов и министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.