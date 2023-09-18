https://uz.sputniknews.ru/20230918/svo-ispytaniya-drona-kamikadze-bas-80-39071431.html

СВО: испытания нового дрона-камикадзе "БАС-80"

СВО: испытания нового дрона-камикадзе "БАС-80"

Простота и высокая эффективность боевого применения гарантирует компактному и легкому ударному беспилотнику большое будущее, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2023-09-18T20:56+0500

2023-09-18T20:56+0500

2023-09-18T20:56+0500

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Российская армия в ближайшее время может получить на вооружение новый дрон-камикадзе "БАС-80", созданный специалистами НПО "Андроидная техника" из карбона или стеклопластика. Несколько образцов уже проходят испытания в зоне СВО.Их появление там отражает стремительное развитие беспилотных технологий конструкторскими бюро и предприятиями ОПК.Беспилотник из композитных материалов отличается легкостью и компактными размерами (за счет складывающихся крыльев). При весе 1,7 кг "БАС-80" способен нести заряд массой 0,5 – 2 кг со скоростью 130 км/час, и поражать цели на удалении до 30 км.Дрон несложен в эксплуатации, запускается из тубуса за счет порохового заряда, и может стать надежным спутником каждого российского бойца.Предприятие "Андроидная техника" стало всемирно известным после успешной реализации проекта "Маркер".Российский трехтонный боевой робот "Маркер" с искусственным интеллектом, широким спектром разведывательной аппаратуры, противотанковыми ракетами "Корнет" и дронами-камикадзе на борту предназначен для поддержки пехоты, уничтожения бронетехники противника, включая современные танки НАТО.Он способен самостоятельно обнаруживать и распознавать цели, синхронизироваться с прицелом удаленного оператора. Автономность умной машины – 60 часов. В марте первые четыре "Маркера" начали боевую работу в зоне СВО.Теперь наземный боевой робот получит возможность нести и запускать рои (до 100 единиц) дронов "БАС-80".Заметим, "Андроидная техника" к массовому производству БПЛА готова – в 2022 году втрое увеличила производство электродвигателей для беспилотных авиационных систем, а за 14 лет предприятие разработало более 120 робототехнических комплексов для Роскосмоса, Росатома, медицины и образования.Перспективы дронов-камикадзе"БАС-80" заметно выигрывает в сравнении с американским барражирующим аналогом Switchblade 300 (массой 2,7 кг), предназначенным для "нейтрализации одного солдата или легкобронированного транспортного средства" на удалении до 10 км. Мощность боевой части Switchblade 300 эквивалентна 40-мм выстрелу автоматического гранатомета (масса заряда в два раза меньше).Этот "дрон из рюкзака" разработали по заказу сухопутных войск США для борьбы с талибами в труднодоступных горных районах Афганистана в ходе операции "Несокрушимая свобода".На украинском ТВД, перенасыщенном системами радиоэлектронной борьбы, "выкидной нож" модификации "300" показал невысокую боевую эффективность. Емкость аккумулятора обеспечивает лишь 15 минут полета, и зачастую этого недостаточно для обнаружения цели.На фоне российской СВО и успехов великолепного "Ланцета" технологии барражирующих боеприпасов активно развиваются во многих странах мира. Дроны-камикадзе позволяют оперативно обнаруживать цели и поражать их вне прямой видимости.Аппараты достаточно автономны, компактны и просты в эксплуатации, доступны самым малым войсковым подразделениям. При необходимости, оператор может остановить атаку, чего нельзя сделать после запуска ракеты и артиллерийского выстрела.Российские конструкторы создали линейку БПЛА для решения широкого спектра боевых задач. Дроны-камикадзе разного могущества позволяют дифференцированно и эффективно поражать живую силу и боевую технику противника.С другой стороны, средства радиоэлектронной борьбы развиваются столь же стремительно, сохраняется уязвимость радиоканалов управления БПЛА.Будущее – за автономными летательными аппаратами с искусственным интеллектом. Для НПО"Андроидная техника" здесь открывается широкий простор.Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и ставит задачу в ближайшие семь лет "систематизировать и масштабировать" производство беспилотников военного и гражданского предназначения.Намечается широкое строительство дронопортов и развитие системы подготовки кадров. Так, тема управления БПЛА "Основы технической подготовки и связи" включена в программу начальной военной подготовки российских школ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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