https://uz.sputniknews.ru/20230918/tashkent-gaz-otklyucheniye-18-sentyabr-2023-39056067.html
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
18 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-18T10:46+0500
2023-09-18T10:46+0500
2023-09-18T10:49+0500
узбекистан
ташкент
график отключений газа
газ
ремонт
махалля
общество
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Сегодня в Яшнабадском и Учтепинском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичной администрации.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят:Яшнабадский район — с 10.00 до 18.00:Учтепинский район — с 11.00 до 16.00:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
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узбекистан ташкент график отключений газа газ отключение газа ремонт общество район махалля
узбекистан ташкент график отключений газа газ отключение газа ремонт общество район махалля
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
10:46 18.09.2023 (обновлено: 10:49 18.09.2023)
18 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Сегодня в Яшнабадском и Учтепинском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба
столичной администрации.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановят:
Яшнабадский район — с 10.00 до 18.00:
на улицах Шавкат, Чашма, Чарос, Саодат махалли "Инокобод";
для 15 оптовых потребителей.
Учтепинский район — с 11.00 до 16.00:
для 8 оптовых потребителей.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.