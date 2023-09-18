https://uz.sputniknews.ru/20230918/tashkent-gaz-otklyucheniye-18-sentyabr-2023-39056067.html

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

18 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-09-18T10:46+0500

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узбекистан

ташкент

график отключений газа

газ

ремонт

махалля

общество

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Сегодня в Яшнабадском и Учтепинском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичной администрации.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят:Яшнабадский район — с 10.00 до 18.00:Учтепинский район — с 11.00 до 16.00:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

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