Узбекистан и Китай расширяют сотрудничество в фармацевтике

Узбекистан и Китай расширяют сотрудничество в фармацевтике

Узбекское агентство развития фармацевтической отрасли обсуждает возможность сотрудничества с китайской фармассоциацией и двумя крупными китайскими компаниями.

2023-09-18T15:48+0500

2023-09-18T15:48+0500

2023-09-18T15:48+0500

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Узбекистан обсуждает возможности сотрудничества с крупной китайской ассоциацией фармпредприятий и двумя крупными китайскими фармацевтическими компаниями.Директор агентства по развитию фармацевтической отрасли республики Улугбек Эгамов встретился накануне с представителями Китайской торговой палаты CCCMHPIE, специализирующейся на импорте и экспорте лекарств и товаров медицинского назначения, сообщает УзА.Ассоциация объединяет более 2 400 корпораций, в том числе крупнейших производителей медикаментов в Китае. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.Кроме того, представители агентства на встрече представители агентства провели переговоры с двумя крупными китайскими компаниями: "China Meheco Group Co., Ltd", специализирующейся на товарах для укрепления здоровья человека и фармации, и “Beijing Yiyuanli Biotechnology Co., Ltd.", занимающейся производством и распространением вакцин.

