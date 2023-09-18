https://uz.sputniknews.ru/20230918/uzbekistan-i-kitay-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-farmatsevtike-39064217.html
Узбекистан и Китай расширяют сотрудничество в фармацевтике
Узбекистан и Китай расширяют сотрудничество в фармацевтике
Узбекское агентство развития фармацевтической отрасли обсуждает возможность сотрудничества с китайской фармассоциацией и двумя крупными китайскими компаниями.
2023-09-18T15:48+0500
2023-09-18T15:48+0500
2023-09-18T15:48+0500
узбекистан
китай
фармацевтика
фармакология
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Узбекистан обсуждает возможности сотрудничества с крупной китайской ассоциацией фармпредприятий и двумя крупными китайскими фармацевтическими компаниями.Директор агентства по развитию фармацевтической отрасли республики Улугбек Эгамов встретился накануне с представителями Китайской торговой палаты CCCMHPIE, специализирующейся на импорте и экспорте лекарств и товаров медицинского назначения, сообщает УзА.Ассоциация объединяет более 2 400 корпораций, в том числе крупнейших производителей медикаментов в Китае. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.Кроме того, представители агентства на встрече представители агентства провели переговоры с двумя крупными китайскими компаниями: "China Meheco Group Co., Ltd", специализирующейся на товарах для укрепления здоровья человека и фармации, и “Beijing Yiyuanli Biotechnology Co., Ltd.", занимающейся производством и распространением вакцин.
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узбекистан китай фармакология фармацевтика вакцины медицинские препараты изделия агентство по развитию фармацевтической отрасли cccmhpie ассоциация china meheco group co., ltd beijing yiyuanli biotechnology co., ltd
узбекистан китай фармакология фармацевтика вакцины медицинские препараты изделия агентство по развитию фармацевтической отрасли cccmhpie ассоциация china meheco group co., ltd beijing yiyuanli biotechnology co., ltd
Узбекистан и Китай расширяют сотрудничество в фармацевтике
Узбекское агентство развития фармацевтической отрасли обсуждает возможность сотрудничества с китайской фармассоциацией и двумя крупными китайскими компаниями.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Узбекистан обсуждает возможности сотрудничества с крупной китайской ассоциацией фармпредприятий и двумя крупными китайскими фармацевтическими компаниями.
Директор агентства по развитию фармацевтической отрасли республики Улугбек Эгамов встретился накануне с представителями Китайской торговой палаты CCCMHPIE, специализирующейся на импорте и экспорте лекарств и товаров медицинского назначения, сообщает УзА
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Ассоциация объединяет более 2 400 корпораций, в том числе крупнейших производителей медикаментов в Китае. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.
Кроме того, представители агентства на встрече представители агентства провели переговоры с двумя крупными китайскими компаниями: "China Meheco Group Co., Ltd", специализирующейся на товарах для укрепления здоровья человека и фармации, и “Beijing Yiyuanli Biotechnology Co., Ltd.", занимающейся производством и распространением вакцин.