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https://uz.sputniknews.ru/20230918/uzbekistan-turizm-statistika-39073065.html
Откуда в Узбекистан приехало больше всего туристов — инфографика
Откуда в Узбекистан приехало больше всего туристов — инфографика
Традиционно, лидером по количеству туристов с начала 2023 года стала Россия.
2023-09-18T21:24+0500
2023-09-18T21:24+0500
инфографика
узбекистан
туризм
россия
казахстан
таджикистан
германия
статистика
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С начала года в Узбекистане отдохнуло 466,9 тыс. зарубежных граждан, сообщает Агентство статистики республики.Традиционно, лидером по числу туристов с большим отрывом стала Россия, за восемь месяцев Узбекистан посетило 155,5 тыс. российских граждан.На втором и третьем месте ближайшие соседи республики - Казахстан и Таджикистан.А замыкает топ-10 стран Германия, из нее приехало 13,4 тыс. человек.
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узбекистан статистика туризм количество туристов статистика узстат агентство статистики россия казахстан таджикистан турция кыргызстан туркменистар китай индия южная корея германия
узбекистан статистика туризм количество туристов статистика узстат агентство статистики россия казахстан таджикистан турция кыргызстан туркменистар китай индия южная корея германия

Откуда в Узбекистан приехало больше всего туристов — инфографика

21:24 18.09.2023
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Традиционно, лидером по количеству туристов с начала 2023 года стала Россия.
Топ-10 стран, откуда больше всего туристов приезжают на отдых в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Топ-10 стран, откуда больше всего туристов приезжают на отдых в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
С начала года в Узбекистане отдохнуло 466,9 тыс. зарубежных граждан, сообщает Агентство статистики республики.
Традиционно, лидером по числу туристов с большим отрывом стала Россия, за восемь месяцев Узбекистан посетило 155,5 тыс. российских граждан.
На втором и третьем месте ближайшие соседи республики - Казахстан и Таджикистан.
А замыкает топ-10 стран Германия, из нее приехало 13,4 тыс. человек.
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