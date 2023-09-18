https://uz.sputniknews.ru/20230918/uzbekistan-turizm-statistika-39073065.html

Откуда в Узбекистан приехало больше всего туристов — инфографика

Откуда в Узбекистан приехало больше всего туристов — инфографика

Традиционно, лидером по количеству туристов с начала 2023 года стала Россия.

2023-09-18T21:24+0500

2023-09-18T21:24+0500

2023-09-18T21:24+0500

инфографика

узбекистан

туризм

россия

казахстан

таджикистан

германия

статистика

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С начала года в Узбекистане отдохнуло 466,9 тыс. зарубежных граждан, сообщает Агентство статистики республики.Традиционно, лидером по числу туристов с большим отрывом стала Россия, за восемь месяцев Узбекистан посетило 155,5 тыс. российских граждан.На втором и третьем месте ближайшие соседи республики - Казахстан и Таджикистан.А замыкает топ-10 стран Германия, из нее приехало 13,4 тыс. человек.

узбекистан

россия

казахстан

таджикистан

германия

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