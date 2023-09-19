https://uz.sputniknews.ru/20230919/fiziko-texnicheskiy-institut-uzbekistana-voshel-v-kollaboratsiyu-bmn-39112813.html

Физико-технический институт Узбекистана вошел в коллаборацию BM@N

Физико-технический институт Узбекистана вошел в коллаборацию BM@N

Узбекские учёные получили возможность участвовать в масштабных международных экспериментах.

2023-09-19T21:14+0500

2023-09-19T21:14+0500

2023-09-19T21:14+0500

узбекистан

академия наук узбекистана

ученые

наука

россия

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Физико-технический институт Академии наук Узбекистана стал участником крупной международной коллаборации BM@N, этом сообщили в пресс-службе Академии наук.Представители института приняли участие в заседании Совета коллаборации BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron – Барионная материя на нуклотроне), проходившем в Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований в Дубне (Россия).Директор Физико-технологического института Хусниддин Олимов выступил с докладом о текущих исследованиях, проводимых в области физики высоких энергий, и основных результатах, полученных в институте.Все члены Совета единогласно проголосовали за принятие ФТИ АН Узбекистана в качестве полноправного члена объединения. В состав научной группы, ставшей членом коллаборации, вошл Хусниддин Олимов, академики Бехзод Юлдашв и Олимжон Тожибоев.BM@N (Барионная материя в нуклотроне) — первый эксперимент, запущенный в большом ускорительном комплексе NICA-Нуклотрон Российского института ядерных исследований.Основная цель эксперимента BM@N — изучение свойств плотной барионной материи, образующейся при столкновениях ускоренных релятивистских тяжелых ионов с ядрами мишени. Такая плотная барионная материя по свойствам очень похожа на плотную материю нейтронных звезд.Членами международной коллаборации BM@N являются 13 научных организаций и университетов из 5 стран мира.

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