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https://uz.sputniknews.ru/20230919/mirziyoyev-glava-mvf-vstrecha-ssha-39077595.html
Мирзиёев в Нью-Йорке встретился с главой Международного валютного фонда — что обсудили
Мирзиёев в Нью-Йорке встретился с главой Международного валютного фонда — что обсудили
Стороны обменялись мнениями по развитию глобальной экономической ситуации, а также рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества.
2023-09-19T09:07+0500
2023-09-19T09:33+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
сша
директор
международный валютный фонд
политика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе пребывания в Нью-Йорке встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает пресс-служба президента. Глава фонда высоко оценила результаты реформ в Узбекистане, выразив готовность к сотрудничеству в этом направлении.Стороны обсудили вопросы участия МВФ в проведении комплексного анализа устойчивости национального финансового сектора, оказании консультативного содействия в выработке предложений по совершенствованию экономической политики, а также реализации программы повышения потенциала специалистов ведомств республики.Напомним, что президент Узбекистана находится в Нью-Йорке с рабочим визитом. Сегодня он выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии Генассамблеи ООН и представит свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.
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президент узбекистана шавкат мирзиёев встреча сша директор международный валютный фонд политика сотрудничество
президент узбекистана шавкат мирзиёев встреча сша директор международный валютный фонд политика сотрудничество

Мирзиёев в Нью-Йорке встретился с главой Международного валютного фонда — что обсудили

09:07 19.09.2023 (обновлено: 09:33 19.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана обсудил с главой МВФ новые направления взаимодействия
Президент Узбекистана обсудил с главой МВФ новые направления взаимодействия - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны обменялись мнениями по развитию глобальной экономической ситуации, а также рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе пребывания в Нью-Йорке встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает пресс-служба президента.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию глобальной экономической ситуации. Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества с МВФ, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых в ходе двусторонней встречи в городе Самарканде в июне этого года", — говорится в сообщении.

Глава фонда высоко оценила результаты реформ в Узбекистане, выразив готовность к сотрудничеству в этом направлении.
Стороны обсудили вопросы участия МВФ в проведении комплексного анализа устойчивости национального финансового сектора, оказании консультативного содействия в выработке предложений по совершенствованию экономической политики, а также реализации программы повышения потенциала специалистов ведомств республики.
Напомним, что президент Узбекистана находится в Нью-Йорке с рабочим визитом. Сегодня он выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии Генассамблеи ООН и представит свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.
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