https://uz.sputniknews.ru/20230919/mirziyoyev-glava-mvf-vstrecha-ssha-39077595.html

Мирзиёев в Нью-Йорке встретился с главой Международного валютного фонда — что обсудили

Мирзиёев в Нью-Йорке встретился с главой Международного валютного фонда — что обсудили

Стороны обменялись мнениями по развитию глобальной экономической ситуации, а также рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества.

2023-09-19T09:07+0500

2023-09-19T09:07+0500

2023-09-19T09:33+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

сша

директор

международный валютный фонд

политика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе пребывания в Нью-Йорке встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает пресс-служба президента. Глава фонда высоко оценила результаты реформ в Узбекистане, выразив готовность к сотрудничеству в этом направлении.Стороны обсудили вопросы участия МВФ в проведении комплексного анализа устойчивости национального финансового сектора, оказании консультативного содействия в выработке предложений по совершенствованию экономической политики, а также реализации программы повышения потенциала специалистов ведомств республики.Напомним, что президент Узбекистана находится в Нью-Йорке с рабочим визитом. Сегодня он выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии Генассамблеи ООН и представит свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

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президент узбекистана шавкат мирзиёев встреча сша директор международный валютный фонд политика сотрудничество