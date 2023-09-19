https://uz.sputniknews.ru/20230919/putin-rossiya-vyderjka-sanktsii-39087638.html
Россия выдержала санкционное давление — Путин
Россия выдержала санкционное давление — Путин
Российский лидер объявил о завершении восстановления экономики страны после санкций.
2023-09-19T12:09+0500
2023-09-19T12:09+0500
2023-09-19T12:32+0500
в мире
россия
владимир путин
экономика
санкции
восстановление
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Восстановление российской экономики после санкций завершено, заявил Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы, сообщает РИА Новости. По его словам, страна выдержала беспрецедентный "санкционный натиск" со стороны правящих элит в так называемом западном блоке, а также в некоторых недружественных государствах. Запад регулярно вводит санкции против России после начала спецоперации на Украине. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — долгосрочная стратегия западных стран, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы РФ, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://uz.sputniknews.ru/20230918/rossiyanka-magazin-polsha-smi-39066612.html
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в мире россия владимир путин экономика санкции восстановление
в мире россия владимир путин экономика санкции восстановление
Россия выдержала санкционное давление — Путин
12:09 19.09.2023 (обновлено: 12:32 19.09.2023)
Российский лидер объявил о завершении восстановления экономики страны после санкций.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Восстановление российской экономики после санкций завершено, заявил Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы, сообщает РИА Новости.
"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен", — указал президент РФ.
По его словам, страна выдержала беспрецедентный "санкционный натиск" со стороны правящих элит в так называемом западном блоке, а также в некоторых недружественных государствах.
Запад регулярно вводит санкции против России после начала спецоперации на Украине. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — долгосрочная стратегия западных стран, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы РФ, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.