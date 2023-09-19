https://uz.sputniknews.ru/20230919/putin-rossiya-vyderjka-sanktsii-39087638.html

Россия выдержала санкционное давление — Путин

Россия выдержала санкционное давление — Путин

Российский лидер объявил о завершении восстановления экономики страны после санкций.

2023-09-19T12:09+0500

2023-09-19T12:09+0500

2023-09-19T12:32+0500

в мире

россия

владимир путин

экономика

санкции

восстановление

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Восстановление российской экономики после санкций завершено, заявил Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы, сообщает РИА Новости. По его словам, страна выдержала беспрецедентный "санкционный натиск" со стороны правящих элит в так называемом западном блоке, а также в некоторых недружественных государствах. Запад регулярно вводит санкции против России после начала спецоперации на Украине. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — долгосрочная стратегия западных стран, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы РФ, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://uz.sputniknews.ru/20230918/rossiyanka-magazin-polsha-smi-39066612.html

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