https://uz.sputniknews.ru/20230919/tashkent-svet-otklyucheniye-19-sentyabr-2023-39076599.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
19 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-19T08:20+0500
2023-09-19T08:20+0500
2023-09-19T08:20+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
график отключения электричества
ремонт
район
махалля
общество
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Сегодня в Учтепинском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.
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узбекистан свет отключение ремонт махалля район график отключений электричества общество
узбекистан свет отключение ремонт махалля район график отключений электричества общество
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
19 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Сегодня в Учтепинском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Учтепинский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей "А. Кадыри" и "Кукча Октепа".
Мирабадский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли "Ойбек".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.