https://uz.sputniknews.ru/20230919/tashkent-svet-otklyucheniye-19-sentyabr-2023-39076599.html

Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации

19 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-09-19T08:20+0500

2023-09-19T08:20+0500

2023-09-19T08:20+0500

узбекистан

ташкент

свет

отключение света

график отключения электричества

ремонт

район

махалля

общество

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Сегодня в Учтепинском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.

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