https://uz.sputniknews.ru/20230919/uzbekistan-airways-reys-tashkent-ankara-39076956.html

Uzbekistan Аirways откроет рейсы из Ташкента в Анкару — расписание полетов

Uzbekistan Аirways откроет рейсы из Ташкента в Анкару — расписание полетов

Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы по этому направлению один раз в неделю

2023-09-19T08:48+0500

2023-09-19T08:48+0500

2023-09-19T08:48+0500

узбекистан

авиакомпания uzbekistan airways

рейс

ташкент

анкара

общество

экономика

самолет

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" начнет регулярные рейсы по маршруту Ташкент – Анкара – Ташкент, сообщает Минтранс.Соответствующая договоренность достигнута в ходе консультаций авиационных администраций двух стран в Стамбуле, в июне текущего года.В свою очередь, в пресс-службе Национального авиаперевозчика добавили, что отправиться в один из старейших городов Малой Азии можно уже с 4 ноября. Рейсы будут выполнять один раз в неделю – по субботам. Вылет из Ташкента в 06.15, время в пути — 5 часов.Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов.

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