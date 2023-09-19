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Uzbekistan Аirways откроет рейсы из Ташкента в Анкару — расписание полетов
Uzbekistan Аirways откроет рейсы из Ташкента в Анкару — расписание полетов
Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы по этому направлению один раз в неделю
2023-09-19T08:48+0500
2023-09-19T08:48+0500
2023-09-19T08:48+0500
узбекистан
авиакомпания uzbekistan airways
рейс
ташкент
анкара
общество
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" начнет регулярные рейсы по маршруту Ташкент – Анкара – Ташкент, сообщает Минтранс.Соответствующая договоренность достигнута в ходе консультаций авиационных администраций двух стран в Стамбуле, в июне текущего года.В свою очередь, в пресс-службе Национального авиаперевозчика добавили, что отправиться в один из старейших городов Малой Азии можно уже с 4 ноября. Рейсы будут выполнять один раз в неделю – по субботам. Вылет из Ташкента в 06.15, время в пути — 5 часов.Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов.
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узбекистан рейс ташкент анкара общество экономика самолет uzbekistan airways
узбекистан рейс ташкент анкара общество экономика самолет uzbekistan airways
Uzbekistan Аirways откроет рейсы из Ташкента в Анкару — расписание полетов
Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы из Ташкента в столицу Турции один раз в неделю.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik
. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" начнет регулярные рейсы по маршруту Ташкент – Анкара – Ташкент, сообщает Минтранс.
Соответствующая договоренность достигнута в ходе консультаций авиационных администраций двух стран в Стамбуле, в июне текущего года.
"На основании достигнутой договоренности об увеличении количества рейсов между двумя странами и открытии новых маршрутов, авиакомпания "Uzbekistan Airways" начнет регулярные рейсы по маршруту Ташкент – Анкара – Ташкент", — говорится в сообщении.
В свою очередь, в пресс-службе
Национального авиаперевозчика добавили, что отправиться в один из старейших городов Малой Азии можно уже с 4 ноября. Рейсы будут выполнять один раз в неделю – по субботам. Вылет из Ташкента в 06.15, время в пути — 5 часов.