https://uz.sputniknews.ru/20230919/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-rost-manturov-39082677.html

Товарооборот России и Узбекистана ежегодно растет на 20 % — Мантуров

Товарооборот России и Узбекистана ежегодно растет на 20 % — Мантуров

Важный вклад в этот показатель вносит использование национальных валют при международной торговле.

2023-09-19T10:34+0500

2023-09-19T10:34+0500

2023-09-19T11:25+0500

узбекистан

россия

денис мантуров

сотрудничество

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правительство рф

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Товарооборот между Россией и Узбекистаном ежегодно растет на 20 %, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, прошедшего накануне в Москве.При этом глава Минпромторга отметил, что важный вклад в этот показатель вносит использование национальных валют при международной торговле: более 50 % платежей проводится в рублях. Объем накопленных инвестиций со стороны российских инвесторов превысил 1 трлн рублей.Важную роль в развитии промышленной кооперации играют индустриальные парки.Председатели правительств двух стран констатировали стабильный интерес инвесторов и бизнес-сообщества в развитии наших отношений, заключил Мантуров.

https://uz.sputniknews.ru/20230918/sovmestnaya-komissiya-rf-uzbekistan-dokumenty-39070578.html

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