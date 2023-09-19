https://uz.sputniknews.ru/20230919/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-rost-manturov-39082677.html
Товарооборот России и Узбекистана ежегодно растет на 20 % — Мантуров
Товарооборот России и Узбекистана ежегодно растет на 20 % — Мантуров
Важный вклад в этот показатель вносит использование национальных валют при международной торговле.
2023-09-19T10:34+0500
2023-09-19T10:34+0500
2023-09-19T11:25+0500
узбекистан
россия
денис мантуров
сотрудничество
политика
правительство рф
правительство узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/19/34222088_130:0:2982:1604_1920x0_80_0_0_22a34d6db68d5213f024615755f082bf.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Товарооборот между Россией и Узбекистаном ежегодно растет на 20 %, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, прошедшего накануне в Москве.При этом глава Минпромторга отметил, что важный вклад в этот показатель вносит использование национальных валют при международной торговле: более 50 % платежей проводится в рублях. Объем накопленных инвестиций со стороны российских инвесторов превысил 1 трлн рублей.Важную роль в развитии промышленной кооперации играют индустриальные парки.Председатели правительств двух стран констатировали стабильный интерес инвесторов и бизнес-сообщества в развитии наших отношений, заключил Мантуров.
https://uz.sputniknews.ru/20230918/sovmestnaya-komissiya-rf-uzbekistan-dokumenty-39070578.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/19/34222088_656:0:2352:1272_1920x0_80_0_0_c2010f608c06c98edbcddbeaf26ecedf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия денис мантуров сотрудничество политика правительство рф правительство узбекистана
узбекистан россия денис мантуров сотрудничество политика правительство рф правительство узбекистана
Товарооборот России и Узбекистана ежегодно растет на 20 % — Мантуров
10:34 19.09.2023 (обновлено: 11:25 19.09.2023)
Важный вклад в этот показатель вносит использование национальных валют при международной торговле.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Товарооборот между Россией и Узбекистаном ежегодно растет на 20 %, заявил
вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, прошедшего накануне в Москве.
"Мы видим позитивную динамику наших торгово-экономических отношений. В частности, за последние три года товарооборот увеличивался в год в среднем на 20 %", — сказал Мантуров.
При этом глава Минпромторга отметил, что важный вклад в этот показатель вносит использование национальных валют при международной торговле: более 50 % платежей проводится в рублях. Объем накопленных инвестиций со стороны российских инвесторов превысил 1 трлн рублей.
Важную роль в развитии промышленной кооперации играют индустриальные парки.
Председатели правительств двух стран констатировали стабильный интерес инвесторов и бизнес-сообщества в развитии наших отношений, заключил Мантуров.