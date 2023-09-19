https://uz.sputniknews.ru/20230919/v-chirchike-mogut-nachat-testirovat-bespilotnye-taksi-39104513.html
В Чирчике могут начать тестировать беспилотные такси
В Чирчике могут начать тестировать беспилотные такси
Новые проекты в IT-области и перспективные стартапы обсудили на встрече в Казани вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов и хоким Чирчика Даврон Хидоятов.
2023-09-19T17:09+0500
2023-09-19T17:09+0500
2023-09-19T17:29+0500
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татарстан
казань
чирчик
хоким
вице-премьер
it-технологии
технопарк
такси
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В городе Чирчик Ташкентской области могут начать тестировать беспилотные такси. Такую возможность обсудили на встрече в Казани вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов и хоким Чирчика Даврон Хидоятов, сообщает чирчикский хокимият.Напомним, в Ташкентской области успешно действует индустриальный технопарк "Чирчик", созданный в сотрудничестве с Татарстаном по примеру татарского технопарка "Химград". Здесь работают больше 10 компаний, многие из которых – иностранные. Они выпускают высокотехнологичную и инновационную продукцию.На встрече вице-премьер Татарстана и хоким Чирчика обсудили перспективные инновационные проекты, перспективы привлечения IT-резидентов в технопарк и совместные стартапы.В частности, Шайхутдинов предложил начать в Чирчике испытания беспилотного транспорта и разработать для этого соответствующие разрешающие документы.Кроме того, он предложил проект по разработке и использованию в системе дошкольного, школьного и высшего образования Чирчика электронных учебников совместно с китайской компанией Full River.Стороны договорились, что представители татарского IT-парка имени Б. Рамеева приедут в технопарк Чирчика для обмена опытом.Впервые беспилотное такси компания "Яндекс" представила в 2018 году в наукограде Иннополис в Казани.
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узбекистан татарстан казань вице-премьер татарстана роман шайхутдинов хоким чирчика даврон хидоятов it-технологии техноград чирчик химград беспилотное такси электронные учебники
узбекистан татарстан казань вице-премьер татарстана роман шайхутдинов хоким чирчика даврон хидоятов it-технологии техноград чирчик химград беспилотное такси электронные учебники
В Чирчике могут начать тестировать беспилотные такси
17:09 19.09.2023 (обновлено: 17:29 19.09.2023)
Новые проекты в IT-области и перспективные стартапы обсудили на встрече в Казани вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов и хоким Чирчика Даврон Хидоятов.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
В городе Чирчик Ташкентской области могут начать тестировать беспилотные такси. Такую возможность обсудили на встрече в Казани вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов и хоким Чирчика Даврон Хидоятов, сообщает
чирчикский хокимият.
Напомним, в Ташкентской области успешно действует
индустриальный технопарк "Чирчик", созданный в сотрудничестве с Татарстаном по примеру татарского технопарка "Химград". Здесь работают больше 10 компаний, многие из которых – иностранные. Они выпускают высокотехнологичную и инновационную продукцию.
На встрече вице-премьер Татарстана и хоким Чирчика обсудили перспективные инновационные проекты, перспективы привлечения IT-резидентов в технопарк и совместные стартапы.
В частности, Шайхутдинов предложил начать в Чирчике испытания беспилотного транспорта и разработать для этого соответствующие разрешающие документы.
Кроме того, он предложил проект по разработке и использованию в системе дошкольного, школьного и высшего образования Чирчика электронных учебников совместно с китайской компанией Full River.
Стороны договорились, что представители татарского IT-парка имени Б. Рамеева приедут в технопарк Чирчика для обмена опытом.
Впервые беспилотное такси компания "Яндекс" представила в 2018 году в наукограде Иннополис в Казани.