https://uz.sputniknews.ru/20230919/v-chirchike-mogut-nachat-testirovat-bespilotnye-taksi-39104513.html

В Чирчике могут начать тестировать беспилотные такси

В Чирчике могут начать тестировать беспилотные такси

Новые проекты в IT-области и перспективные стартапы обсудили на встрече в Казани вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов и хоким Чирчика Даврон Хидоятов.

2023-09-19T17:09+0500

2023-09-19T17:09+0500

2023-09-19T17:29+0500

узбекистан

татарстан

казань

чирчик

хоким

вице-премьер

it-технологии

технопарк

такси

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В городе Чирчик Ташкентской области могут начать тестировать беспилотные такси. Такую возможность обсудили на встрече в Казани вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов и хоким Чирчика Даврон Хидоятов, сообщает чирчикский хокимият.Напомним, в Ташкентской области успешно действует индустриальный технопарк "Чирчик", созданный в сотрудничестве с Татарстаном по примеру татарского технопарка "Химград". Здесь работают больше 10 компаний, многие из которых – иностранные. Они выпускают высокотехнологичную и инновационную продукцию.На встрече вице-премьер Татарстана и хоким Чирчика обсудили перспективные инновационные проекты, перспективы привлечения IT-резидентов в технопарк и совместные стартапы.В частности, Шайхутдинов предложил начать в Чирчике испытания беспилотного транспорта и разработать для этого соответствующие разрешающие документы.Кроме того, он предложил проект по разработке и использованию в системе дошкольного, школьного и высшего образования Чирчика электронных учебников совместно с китайской компанией Full River.Стороны договорились, что представители татарского IT-парка имени Б. Рамеева приедут в технопарк Чирчика для обмена опытом.Впервые беспилотное такси компания "Яндекс" представила в 2018 году в наукограде Иннополис в Казани.

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