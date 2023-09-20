https://uz.sputniknews.ru/20230920/mid-karabax-konflikt-zayavleniye-39126096.html
В МИД РФ призвали остановить кровопролитие в Карабахе
В МИД РФ призвали остановить кровопролитие в Карабахе
Внешнеполитическое ведомство России призвало конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе немедленно остановить кровопролитие.
2023-09-20T11:26+0500
2023-09-20T11:26+0500
2023-09-20T11:26+0500
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конфликт
обострение карабахского конфликта
армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Конфликтующие стороны должны немедленно остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения, говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.В МИД отмечают, что на судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.В МИД напомнили, что с начала своего размещения в регионе, РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между Баку и Ереваном.Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации "на земле", а также содействовали запуску прямого диалога между Азербайджаном и Степанакертом. При этом РМК и сейчас помогает гражданскому населению, оказывая медицинскую помощь и занимаясь эвакуацией.В МИД заключили, что сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.
https://uz.sputniknews.ru/20230919/azerbaydjan-meropriyatiya-antiterror-karabax-obyavleniye-39101900.html
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в мире россия заявление конфликт обострение карабахского конфликта армяно-азербайджанский конфликт
в мире россия заявление конфликт обострение карабахского конфликта армяно-азербайджанский конфликт
В МИД РФ призвали остановить кровопролитие в Карабахе
Внешнеполитическое ведомство России призвало конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе немедленно остановить кровопролитие.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Конфликтующие стороны должны немедленно остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения, говорится в заявлении,
размещенном на сайте МИД РФ.
"В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения", — указано в документе.
В МИД отмечают, что на судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.
"Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК)", — сообщается в заявлении.
В МИД напомнили, что с начала своего размещения в регионе, РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между Баку и Ереваном.
Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации "на земле", а также содействовали запуску прямого диалога между Азербайджаном и Степанакертом. При этом РМК и сейчас помогает гражданскому населению, оказывая медицинскую помощь и занимаясь эвакуацией.
В МИД заключили, что сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.