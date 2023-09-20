https://uz.sputniknews.ru/20230920/mid-karabax-konflikt-zayavleniye-39126096.html

В МИД РФ призвали остановить кровопролитие в Карабахе

В МИД РФ призвали остановить кровопролитие в Карабахе

Внешнеполитическое ведомство России призвало конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе немедленно остановить кровопролитие.

2023-09-20T11:26+0500

2023-09-20T11:26+0500

2023-09-20T11:26+0500

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армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Конфликтующие стороны должны немедленно остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения, говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.В МИД отмечают, что на судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.В МИД напомнили, что с начала своего размещения в регионе, РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между Баку и Ереваном.Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации "на земле", а также содействовали запуску прямого диалога между Азербайджаном и Степанакертом. При этом РМК и сейчас помогает гражданскому населению, оказывая медицинскую помощь и занимаясь эвакуацией.В МИД заключили, что сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.

https://uz.sputniknews.ru/20230919/azerbaydjan-meropriyatiya-antiterror-karabax-obyavleniye-39101900.html

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