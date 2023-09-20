https://uz.sputniknews.ru/20230920/rossiya-spetsialisty-tashkent-seminar-pravo-sport-39138649.html

Менеджеры футбольных клубов "Динамо" и "Зенит" приедут в Ташкент — подробности

Менеджеры футбольных клубов "Динамо" и "Зенит" приедут в Ташкент — подробности

Российские специалисты расскажут об актуальных юридических проблемах футбола

2023-09-20T16:05+0500

2023-09-20T16:05+0500

2023-09-20T16:49+0500

футбол

спорт

правовая информация

семинар

узбекистан

ташкент

россия

москва

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37417940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a79b3c13064ea9a058198f69f20b47c8.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Топ-менеджеры российских футбольных клубов "Динамо" и "Зенит" примут участие в семинаре "Право и спорт", который пройдет в Ташкенте 27 октября, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.Российские специалисты, среди которых руководитель юридического департамента петербургского "Зенита" Олег Задубровский и исполнительный директор московского "Динамо" Илья Кедрин, расскажут о работе футбольных агентов, правилах трансферов футболистов, а также практике разрешения споров между клубами.Семинар пройдет в отеле Hilton Tashkent City.

узбекистан

ташкент

россия

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

футбол спорт правовая информация семинар узбекистан ташкент россия москва санкт-петербург