https://uz.sputniknews.ru/20230920/rossiya-spetsialisty-tashkent-seminar-pravo-sport-39138649.html
Менеджеры футбольных клубов "Динамо" и "Зенит" приедут в Ташкент — подробности
Менеджеры футбольных клубов "Динамо" и "Зенит" приедут в Ташкент — подробности
Российские специалисты расскажут об актуальных юридических проблемах футбола
2023-09-20T16:05+0500
2023-09-20T16:05+0500
2023-09-20T16:49+0500
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Топ-менеджеры российских футбольных клубов "Динамо" и "Зенит" примут участие в семинаре "Право и спорт", который пройдет в Ташкенте 27 октября, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.Российские специалисты, среди которых руководитель юридического департамента петербургского "Зенита" Олег Задубровский и исполнительный директор московского "Динамо" Илья Кедрин, расскажут о работе футбольных агентов, правилах трансферов футболистов, а также практике разрешения споров между клубами.Семинар пройдет в отеле Hilton Tashkent City.
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футбол спорт правовая информация семинар узбекистан ташкент россия москва санкт-петербург
футбол спорт правовая информация семинар узбекистан ташкент россия москва санкт-петербург
Менеджеры футбольных клубов "Динамо" и "Зенит" приедут в Ташкент — подробности
16:05 20.09.2023 (обновлено: 16:49 20.09.2023)
Российские специалисты расскажут об актуальных юридических проблемах футбола.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik
. Топ-менеджеры российских футбольных клубов "Динамо" и "Зенит" примут участие в семинаре "Право и спорт", который пройдет в Ташкенте 27 октября, сообщает пресс-служба
Ассоциации футбола Узбекистана.
Российские специалисты, среди которых руководитель юридического департамента петербургского "Зенита" Олег Задубровский и исполнительный директор московского "Динамо" Илья Кедрин, расскажут о работе футбольных агентов, правилах трансферов футболистов, а также практике разрешения споров между клубами.
Семинар пройдет в отеле Hilton Tashkent City.