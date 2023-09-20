Пять стран — пять инициатив: главное из выступлений лидеров стран ЦА в ООН
19:52 20.09.2023 (обновлено: 20:22 20.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиеева на 78-й сессии Генеральной Ассамблее ООН.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В своих речах лидеры стран Центральной Азии говорили о наиболее актуальных вопросах глобальной и региональной повестки: безопасности, экологии, изменениях климата и других.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Президенты всех пяти государств Центральной Азии выступили в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президенты говорили о самых актуальных вопросах международной и региональной повестки и выдвигали важные инициативы.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана уделил большое внимание ситуации в Афганистане, призвав все страны объединиться для решения афганской проблемы.
"Оставить Афганистан вновь один с его проблемами будет большой ошибкой… Мы призываем к разработке соответствующих механизмов для направления замороженных международных активов Афганистана на решение острых социальных проблем в этой стране. Нам нужен открытый, мирный и устойчивый Афганистан, который участвует в процессах регионального сотрудничества и открыт для взаимовыгодного партнерства со своими соседями и другими странами", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Он также затронул вопросы религиозной терпимости, социальной поддержки, молодежной политики и экологии.
В частности, узбекский лидер выдвинул инициативу учреждения должности спецпредставителя генерального секретаря ООН по водным ресурсам и принятия резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность во имя общего процветания".
Садыр Жапаров
Президент Кыргызстана в своей речи затронул вопросы государственных границ, таяния ледников и геополитической ситуации в Центральной Азии.
Мир находится на переломном этапе, геополитическое напряжение ведет к фрагментации на региональные и субрегиональные блоки и системы, страны будут вынуждены сделать экономический, технологический и геополитический выбор, подчеркнул кыргызский лидер.
Он также выдвинул инициативу создания широкой коалиции горных стран и выступил за реформу Совбеза ООН, выдвинув свою республику в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.
Касым-Жомарт Токаев
О необходимости реформирования Совбеза ООН за счет возможности участия в нем развивающихся стран говорил и президент Казахстана.
"Глубоко убежден, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран в совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку совет безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности", - сказал он.
Президент Казахстана призвал страны, присоединиться к инициативе о мировом единстве за справедливый мир и согласие, выдвинутой Казахстаном как действующим председателем Шанхайской организации сотрудничества.
Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана, выступая на саммите по Целям устойчивого развития в ООН, заявил о необходимости реструктурировать международную финансовую систему.
"Сегодня мировое сообщество должно четко осознавать, что вопрос финансирования развития считается одним из важных факторов в процессе достижения Целей устойчивого развития. Необходимо в связи с нынешней реальностью современного мира реструктурировать международную финансовую систему", - сказал он.
По его словам, странам необходимо провести ответственную денежно-кредитную политику и усилить координацию макроэкономической политики, чтобы создать благоприятный международный климат для развивающихся, наименее развитых и островных государств в целях реализации "Повестки дня-2030".
Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, подчеркнул важность использования потенциала ООН для налаживания открытого и честного диалога для поддержания мира.
"Сделать это можно только под эгидой ООН, в открытом и честном диалоге. Отдаем себе отчет, что добиться такого диалога будет непросто. Тем не менее, это необходимо", - сказал глава Туркменистана.
По его словам, нужно последовательно и настойчиво использовать потенциал ООН, ее политико-дипломатический инструментарий, моральный авторитет с тем, чтобы дать взвешенную, неидеологизированную оценку происходящим событиям и тенденциям, преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике и попытаться обозначить перспективы для компромисса и взаимного учета интересов.