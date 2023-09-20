https://uz.sputniknews.ru/20230920/vystupleniya-liderov-stran-tsa-v-oon-39151810.html

Пять стран — пять инициатив: главное из выступлений лидеров стран ЦА в ООН

Пять стран — пять инициатив: главное из выступлений лидеров стран ЦА в ООН

В своих речах лидеры стран Центральной Азии говорили о наиболее актуальных вопросах глобальной и региональной повестки: безопасности, экологии, изменениях климата и других.

2023-09-20T19:52+0500

2023-09-20T19:52+0500

2023-09-20T20:22+0500

в мире

генассамблея оон

узбекистан

кыргызстан

казахстан

таджикистан

туркменистан

центральная азия

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Президенты всех пяти государств Центральной Азии выступили в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президенты говорили о самых актуальных вопросах международной и региональной повестки и выдвигали важные инициативы.Шавкат МирзиёевПрезидент Узбекистана уделил большое внимание ситуации в Афганистане, призвав все страны объединиться для решения афганской проблемы.Он также затронул вопросы религиозной терпимости, социальной поддержки, молодежной политики и экологии.В частности, узбекский лидер выдвинул инициативу учреждения должности спецпредставителя генерального секретаря ООН по водным ресурсам и принятия резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность во имя общего процветания".Садыр ЖапаровПрезидент Кыргызстана в своей речи затронул вопросы государственных границ, таяния ледников и геополитической ситуации в Центральной Азии.Мир находится на переломном этапе, геополитическое напряжение ведет к фрагментации на региональные и субрегиональные блоки и системы, страны будут вынуждены сделать экономический, технологический и геополитический выбор, подчеркнул кыргызский лидер.Он также выдвинул инициативу создания широкой коалиции горных стран и выступил за реформу Совбеза ООН, выдвинув свою республику в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.Касым-Жомарт ТокаевО необходимости реформирования Совбеза ООН за счет возможности участия в нем развивающихся стран говорил и президент Казахстана.Президент Казахстана призвал страны, присоединиться к инициативе о мировом единстве за справедливый мир и согласие, выдвинутой Казахстаном как действующим председателем Шанхайской организации сотрудничества.Эмомали РахмонПрезидент Таджикистана, выступая на саммите по Целям устойчивого развития в ООН, заявил о необходимости реструктурировать международную финансовую систему.По его словам, странам необходимо провести ответственную денежно-кредитную политику и усилить координацию макроэкономической политики, чтобы создать благоприятный международный климат для развивающихся, наименее развитых и островных государств в целях реализации "Повестки дня-2030".Сердар БердымухамедовПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, подчеркнул важность использования потенциала ООН для налаживания открытого и честного диалога для поддержания мира.По его словам, нужно последовательно и настойчиво использовать потенциал ООН, ее политико-дипломатический инструментарий, моральный авторитет с тем, чтобы дать взвешенную, неидеологизированную оценку происходящим событиям и тенденциям, преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике и попытаться обозначить перспективы для компромисса и взаимного учета интересов.

узбекистан

казахстан

таджикистан

туркменистан

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в мире центральная азия генеральная ассамблея оон выступления узбекистан кыргызстан казахстан таджикистан туркменистан шавкат мирзиёев садыр жапаров касым-жомарт токаев сердар бердымухамедов эмомали рахмон главное о чем говорили главные инициативы